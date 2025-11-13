Bị bắt vì tàng trữ hơn nửa tấn thuốc nổ

TPO - Tàng trữ hơn nửa tấn thuốc nổ cùng hàng nghìn kíp nổ, Hứa Thị Lê (57 tuổi, ở Khánh Hòa) cùng đồng phạm bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Ngày 13/11, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hứa Thị Lê (57 tuổi, trú phường Đông Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Hồng Son (53 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Bị can Trần Hồng Son và Hứa Thị Lê. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h40 ngày 3/11, Hứa Thị Lê điều khiển xe máy từ xã Ninh Bắc về nhà. Khi đến khu vực ngã ba tỉnh lộ ĐT652B (đoạn qua phường Đông Ninh Hòa), Lê bị lực lượng liên ngành gồm công an và biên phòng dừng phương tiện kiểm tra.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên xe của Lê có 36 kg thuốc nổ và 48 m dây cháy chậm. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 509 kg thuốc nổ, 207 m dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ.

Bước đầu, Lê khai mua số vật liệu nổ này để cất giấu, chờ cơ hội bán lại kiếm lời. Trong quá trình vận chuyển và cất giấu, Lê thuê Son hỗ trợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.