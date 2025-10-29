Khánh Hòa phản hồi về đoạn clip nghi dùng thuốc nổ đánh cá trên biển

TPO - Trước những hình ảnh, clip về việc nghi dùng thuốc nổ để khai thác thủy sản ở biển Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh này đã có phản hồi.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông bơi trên một chiếc phao, đeo kính lặn, 2 tay cầm hai vật thể nghi mìn đang rà từng đàn cá đi qua để khai thác tại khu vực Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Hình ảnh người đàn ông nghi cầm mìn đánh bắt cá tại Hòn Bạc.

Ngay sau đó, ngày 29/9 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các địa phương liên quan để họp bàn phương án xử lý vụ việc trên.

Qua công tác xác minh, xác định được người quay video là ông Nguyễn Văn Khánh (Chủ tàu cá KH-03740-TS, trú tại tổ dân phố Cát Lợi, phường Bắc Nha Trang). Ngày 30/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND phường Bắc Nha Trang mời ông Khánh lên làm việc.

Tại đây ông Khánh đã tường trình lại sự việc, theo đó, khoảng thời gian từ 11 đến 12 giờ ngày 24/9, ông điều khiển tàu cá đi đánh lưới tại khu vực Hòn Bạc (phường Đông Ninh Hòa). Trong quá trình khai thác thủy sản, ông Khánh thấy một người đang nằm trên một phao tròn màu đen bơi trên mặt nước (trên tay cầm một lon nước, tay còn lại cầm túi đựng thức ăn) tại khu vực Hòn Bạc nên quay lại chơi cho vui.

Sau khi quay khoảng 10 phút, người nằm trên phao đã rời đi khỏi khu vực đó. Sau đó ông Khánh có chia sẻ đoạn clip trên trong nhóm kín trên Facebook vào lúc 16h chiều cùng ngày.

Theo ông Khánh, trong khi quay clip và người bơi trên mặt nước rời đi ông không thấy hiện tượng nổ hay sủi bọt, không thấy có cá chết nổi lên trên mặt biển. Mục đích quay clip của ông là để chia sẻ cho vui, không có mục đích gì khác. Sau khi chia sẻ một thời gian, thấy có nhiều bình luận và báo chí đăng lại nên ông đã gỡ bỏ clip và xóa khỏi điện thoại. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh đối tượng trong video để kiểm chứng, xử lý theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có báo cáo về vụ việc gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, thời gian tới để ngăn chặn hành vi sử dụng thuốc nổ trong khai thác thủy sản, sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm; Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra đột xuất các phương tiện có dấu hiệu nghi vấn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Cá chết trắng tại khu vực Hòn Bạc

Đồng thời, sở tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng ngư dân về các quy định pháp luật; thành lập tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại phường Đông Ninh Hòa để tạo sinh kế và góp phần quản lý, bảo vệ hệ sinh thái biển...

Trước đó, một nhóm lặn biển tại khu vực Hòn Bạc bắt gặp khung cảnh xác cá chết la liệt dưới đáy biển. Nhiều con bụng toạc, mất mắt, kích thước rất nhỏ. Bên dưới là các rạn san hô cứng và san hô lửa bị gãy rạp, vỡ vụn.