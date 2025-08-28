Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an, biên phòng nhập cuộc vụ cá chết, san hô bị tàn phá ở vịnh Nha Phu Khánh Hòa

Thanh Thanh
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân cá chết, san hô gãy ở khu vực biển Hòn Bạc, thuộc vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 28/8, ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN & MT) Khánh Hòa, cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin, sở đã giao Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng và UBND phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) để xác minh có hay không tình trạng sử dụng mìn để đánh bắt hải sản.

"Các đơn vị liên quan đã tổ chức các đoàn công tác xuống tận địa phương, gặp gỡ và làm việc với người dân, ngư dân để thu thập thông tin. Mục tiêu là xác định rõ vị trí xảy ra, mức độ thiệt hại và đối tượng nghi vấn", ông Chánh nói.

cachet-3.jpg
Hình ảnh cá chết trắng dưới đáy biển được người dân ghi lại khi lặn biển ở khu vực Hòn Bạc, vịnh Nha Phu.

Theo ông Chánh, các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển đang được tăng cường để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đặc biệt, phường Đông Ninh Hòa được giao tuyên truyền, vận động người dân tích cực chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đánh bắt thủy, hải sản. Đồng thời, tố giác những hành vi vi phạm để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời.

Các lực lượng chức năng ở Khánh Hòa vào cuộc xác minh có hay không tình trạng sử dụng mìn để đánh bắt hải sản.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Khánh Hòa cũng cho biết, sở phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thành lập Tổ đồng quản lý để nâng cao trách nhiệm của cộng đồng ngư dân ven biển nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, sở cũng đề nghị Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đặc biệt là xác minh thêm về việc có tồn tại các hoạt động mua bán, vận chuyển chất nổ trên địa bàn để sử dụng vào việc khai thác thủy sản hay không. "Chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể gửi về UBND tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sớm nhất", ông Chánh khẳng định.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 15/8, một nhóm du khách người Đức lặn biển đã ghi nhận hình ảnh cá chết trắng, san hô gãy rạp ở khu vực biển Hòn Bạc thuộc vịnh Nha Phu, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Qua các hình ảnh ban đầu có thể nhận định dấu hiệu của việc đánh cá bằng chất nổ. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh vụ việc.

Thanh Thanh
#Khánh Hòa #cá chết #san hô gãy #vịnh Nha Phu #điều tra thủy sản #mìn nổ #bảo vệ môi trường

