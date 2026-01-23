Tổng Bí thư: 'Hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực, uy tín, danh dự của từng ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV'

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Ban Chấp hành Trung ương sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm; làm tới cùng, làm vì dân; phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực tổ chức thực hiện; hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực, uy tín, danh dự của từng ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV".

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc, Đại hội XIV của Đảng đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về việc bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV đã bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị; bầu 3 Ủy viên Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Với số phiếu tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV gồm 200 ủy viên ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 200 người vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu tại phiên bế mạc.



Thay mặt cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng và tín nhiệm mà Đại hội đã dành cho tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

"Đây là vinh dự và trách nhiệm nặng nề của chúng tôi trước Đảng, trước Nhân dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, cách mạng, của Nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững tự chủ, độc lập, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền”.

“Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV đã tặng hoa tri ân những đóng góp của các Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII không tái cử.