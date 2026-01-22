Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông qua danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

image-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính chức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư, vừa được phát đi nêu rõ: Ngày 22/1/2026, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

image-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính chức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.

Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày mai, 23/1/2026, buổi sáng, Đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

