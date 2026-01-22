Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lạng Sơn đưa 130 camera AI vào giám sát giao thông

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay trong ngày đầu tiên đưa hệ thống camera AI vào hoạt động đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp có dấu hiệu vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

z7455962252843-24ebc5efe2a3acadbd1636d884608609.jpg
Trung tâm điều hành giám sát hệ thống camera AI.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông. Dự buổi lễ có ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các cơ quan thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên đưa vào vận hành, hệ thống camera AI đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp có dấu hiệu vi phạm liên quan đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, qua đó cho thấy hiệu quả bước đầu của dự án trong công tác giám sát, quản lý địa bàn.

Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông do Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai từ đầu tháng 8/2025 với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Sau gần 5 tháng thi công, đến nay hệ thống đã hoàn thiện và chính thức đưa vào vận hành. Toàn dự án lắp đặt 131 mắt camera tại 59 vị trí trên địa bàn 4 phường trung tâm của tỉnh.

Đây là hệ thống camera giám sát thông minh, ứng dụng công nghệ phân tích trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép nhận diện đối tượng, hành vi liên quan đến an ninh trật tự và an toàn giao thông; tự động phân tích, cảnh báo các tình huống như ùn tắc giao thông, tụ tập đông người, tai nạn, sự cố giao thông và các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự.

z7455962258867-f978e04f8228a9efdf8241d550c44cd7-4055.jpg
Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai hệ thống camera AI để tham gia giám sát hoạt động an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó, dự án đầu tư xây dựng phòng máy chủ với các tính năng lưu trữ thông minh, bảo mật an toàn dữ liệu, bảo đảm khả năng nâng cấp linh hoạt, hiệu quả và lâu dài. Trung tâm điều hành được trang bị hệ thống gồm 16 màn hình và bộ điều khiển phần mềm, hiển thị bản đồ số về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; theo dõi hoạt động di chuyển của các đối tượng trong phạm vi giám sát; quản lý, khai thác dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác quan sát, chỉ huy, chỉ đạo từ lãnh đạo đến lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, hệ thống còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm áp lực cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quốc Nam
#camera AI #giám sát giao thông #Lạng Sơn #an ninh trật tự #quản lý đô thị #vi phạm giao thông #công nghệ AI

Xem thêm

Cùng chuyên mục