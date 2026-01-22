Tận thấy băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người dân Lạng Sơn, nhất là ở các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thường thấp hơn các nơi khác, bà con đã thực hiện các biện pháp giữ ấm bằng cách mặc thêm áo giữ ấm, không ra ngoài lúc sáng sớm và đêm muộn.

Để bảo vệ đàn vật nuôi, người dân áp dụng nuôi nhốt tại chuồng, bổ sung thức ăn, nước ấm cho gia súc; dùng nylon, lưới chuyên dụng che các loại rau màu để phòng ngừa băng giá và sương muối. Những nơi nhiệt độ quá thấp, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học trên lớp, thực hiện linh hoạt việc dạy học trực tuyến, cho học sinh ôn tập củng cố kiến thức tại nhà...

Miền Bắc rét nhất từ đầu mùa Đông

Thông tin về tình hình không khí lạnh, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, thời điểm này, ở miền Bắc là rét nhất từ đầu mùa Đông 2025-2026.

Theo đó, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh với cường độ mạnh cộng với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, nên sáng 22/1, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, nền nhiệt ở Bắc Bộ nhiệt độ giảm mạnh.

Vùng núi, trung du phía Bắc nhiệt độ giảm còn 5-7 độ C, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ thấp nhất sáng 22/1 giảm còn 0,2 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ giảm còn 9-11 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay phổ biến dưới 11 độ C, tại Ba Vì 10,4 độ C, Sơn Tây 10,2 độ C, Láng 10,9 độ C, Hoài Đức 10,5 độ C, Hà Đông 10,8 độ C.

"So với sáng 21/1, thời điểm không khí lạnh mới ảnh hưởng, nền nhiệt miền Bắc đã giảm từ 6-8 độ C, khu vực Hà Nội giảm từ 9-10 độ C," Giám đốc Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Lý giải về thời điểm này là rét nhất từ đầu mùa Đông 2025-2026, ông Mai Văn Khiêm cho rằng đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2025-2026 xuất hiện vào ngày 6-8/1 và đây là đợt rét đậm diện rộng thứ 2.

Đợt rét đậm ngày 6-8/1 là đợt rét khô, trời ít mây nên nhiệt độ đêm giảm thấp, trong ngày vẫn có nắng nên nhiệt độ tăng cao. Đối với đợt rét này là đợt rét ẩm, nền nhiệt về đêm thấp và nền nhiệt ngày cũng không cao, trong ngày hôm nay, toàn Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng. Đây cũng là ngày rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2025-2026.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 23/1, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi trung du rét hại với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng từ 5-7 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ từ 10-12 độ C, cao nhất ngày 23/1 từ 15-18 độ C.

Từ ngày 24/1 khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên và xu hướng ấm sẽ duy trì đến hết tháng 1/2026.