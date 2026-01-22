Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn

TPO - Nhiệt độ sáng ngày 22/1 giảm xuống ngưỡng gần 0 độ khiến đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện băng giá.
"Một số du khách đã tới đỉnh Mẫu Sơn để chiêm ngưỡng hiện tượng thời tiết này", ông Hoàng Quốc Huy cho biết.
Lúc 10h, băng giá vẫn bao phủ trên tán cây và bụi cỏ tại đỉnh Mẫu Sơn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, sáng 22/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sau mưa, nền nhiệt giảm sâu, rét đậm, rét hại, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Nhiệt độ phổ biến 8-15 độ C, riêng Mẫu Sơn 2-7 độ C, độ ẩm 67-85%.
Để bảo vệ đàn vật nuôi, người dân áp dụng nuôi nhốt tại chuồng, bổ sung thức ăn, nước ấm cho gia súc, dùng nilon, lưới chuyên dụng che các loại rau màu để phòng ngừa băng giá và sương muối.