Xã hội

Google News

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn

Quốc Nam

TPO - Nhiệt độ sáng ngày 22/1 giảm xuống ngưỡng gần 0 độ khiến đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện băng giá.

Video băng giá tại Trạm khí tượng thủy văn trên đỉnh Mẫu Sơn.
z7456408712630-e1d26057879aaa12ec9fa677db719fe0.jpg
Ngày 22/1, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn thông tin, trong 24 giờ qua, thời tiết tỉnh Lạng Sơn nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại.
z7456406991417-dfd18cd71359d02654ebe08337a73059.jpg
Tại đỉnh Mẫu Sơn, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn cho biết nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 8h sáng nay tại đây chỉ còn 0,1 độ C, mức rất thấp trong đợt không khí lạnh tăng cường lần này.
z7456407002797-a7cedbb0806b0eded414f7ea55b17ef0.jpg
Do nhiệt độ xuống thấp, kèm mưa và sương mù, khu vực này xuất hiện lớp băng mỏng từ khoảng 5h cùng ngày và có xu hướng dày lên, bao phủ hàng rào tại đỉnh Mẫu Sơn và các thiết bị quan trắc thời tiết.
z7456408711593-fb2a65418de82824b0cbf32515e92d18.jpg
z7456412381372-89c5afea06bdc1f3b3eeddf51036ffaa.jpg
"Một số du khách đã tới đỉnh Mẫu Sơn để chiêm ngưỡng hiện tượng thời tiết này", ông Hoàng Quốc Huy cho biết.
z7456408663763-3be8e7783cec99c1103707393f80a4e7.jpg
z7456408702886-3997f2c0d6cd208378ce79423f10d229.jpg
z7456408666932-eb5989676b11707d2231385cfb7a6385.jpg
z7456408704183-73a09860f12ca032d5e2c7a0568529c9.jpg
Lúc 10h, băng giá vẫn bao phủ trên tán cây và bụi cỏ tại đỉnh Mẫu Sơn.
z7456412372695-7d7a9505db8b548f072f5eb2a3a2747a.jpg
z7456408713630-35354a73baf264c47d736e70de5ec13a.jpg
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, sáng 22/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sau mưa, nền nhiệt giảm sâu, rét đậm, rét hại, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Nhiệt độ phổ biến 8-15 độ C, riêng Mẫu Sơn 2-7 độ C, độ ẩm 67-85%.
z7456408715003-26ea6d3e7f85d11f4733c729082427e2.jpg
Tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người dân, nhất là ở các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thường thấp hơn các nơi khác, bà con đã thực hiện các biện pháp giữ ấm bằng cách mặc thêm áo giữ ấm, không ra ngoài lúc sáng sớm và đêm muộn.
z7456406979282-cb2af3dc07b30b7ba8cf25c716c83042.jpg
z7456408712630-e1d26057879aaa12ec9fa677db719fe0.jpg
Để bảo vệ đàn vật nuôi, người dân áp dụng nuôi nhốt tại chuồng, bổ sung thức ăn, nước ấm cho gia súc, dùng nilon, lưới chuyên dụng che các loại rau màu để phòng ngừa băng giá và sương muối.
z7456408713630-35354a73baf264c47d736e70de5ec13a.jpg
Những nơi nhiệt độ quá thấp, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học trên lớp, thực hiện linh hoạt việc dạy học trực tuyến, cho học sinh ôn tập củng cố kiến thức tại nhà...
Quốc Nam
