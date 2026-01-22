Mẫu Sơn lạnh gần 0 độ, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ

TPO - Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn ( tỉnh Lạng Sơn) cho biết, nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 8h sáng nay (22/1) tại Mẫu Sơn chỉ còn 0,1 độ C, mức rất thấp trong đợt không khí lạnh tăng cường lần này. Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện lớp băng giá mỏng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn sáng nay, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết khu vực, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sau mưa, nền nhiệt giảm sâu, rét đậm, rét hại, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Nhiệt độ phổ biến 8-15 độ C, riêng Mẫu Sơn 2-7 độ C; độ ẩm 67-85%.

Nhiệt độ đo được tại đỉnh Mẫu Sơn sáng 22/1 xuống tới 0,1 độ. Ảnh: Hải Ngọc.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Đào Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, xã đã chỉ đạo cho các trường từ mầm non đến tiểu học cho học sinh nghỉ học và khuyến cáo phụ huynh giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho con ở nhà. Đối với khối THCS trở lên căn cứ tình hình thời tiết thực tế các trường chủ động phương án đảm bảo học tập và sức khỏe của học sinh.

Theo đại diện UBND xã Mẫu Sơn, trên địa bàn xã có gần 1.500 con gia súc, trên 18.300 con gia cầm và trên 200 ha cây trồng vụ đông. Để chủ động phòng, chống rét nói chung, trong đó có sản xuất nông nghiệp, UBND xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn của xã, các trưởng thôn chủ động các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn xã.

Xã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, hướng dẫn người dân che chắn, gia cố chuồng trại, đảm bảo kín gió, khô ráo, giữ ấm cho vật nuôi. Không thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, tăng cường bổ sung thức ăn tinh, thức ăn giàu dinh dưỡng và nước ấm nhằm nâng cao sức đề kháng…

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PTDS các phường, xã theo dõi chặt chẽ tin cảnh báo, dự báo về diễn biến của đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở, Nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đồng thời, các địa phương cần rà soát phương án ứng phó, tăng cường hướng dẫn việc đảm bảo sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Các hộ chăn nuôi chủ động củng cố, che chắn cho chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, bảo đảm an toàn cho cây trồng…

Theo tỉnh Lạng Sơn, toàn tỉnh hiện có khoảng 48.000 con trâu, trên 27.000 con bò, trên 187.000 con lợn, trên 5 triệu con gia cầm; diện tích nuôi trồng thuỷ sản khoảng 1.200 ha…