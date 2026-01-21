Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

5 tỉnh thành miền Nam rét kỷ lục

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiệt độ ngày 10/1 tại điểm đo Tà Lài, Đồng Nai xuống còn 13,9 độ C, trở thành nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận trong lịch sử ở khu vực này, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2018. Bốn địa phương khác là Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long và TPHCM cũng ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục.

Trước đó, ngày 5/1, một đợt không khí lạnh mạnh từ phương Bắc tràn xuống nước ta, sau đó các sóng lạnh liên tục tăng cường xuống. Đặc điểm của đợt không khí lạnh này là các sóng lạnh tràn xuống rất sâu. Vì vậy, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có những ngày trời chuyển rét về đêm và sáng với nhiệt độ xuống khá thấp.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, có 6 điểm đo tại 5 tỉnh/thành phố miền Nam ghi nhận kỷ lục nhiệt độ xuống thấp nhất trong lịch sử. Điểm đo Nhà Bè, TPHCM ngày 9/1 xuống 17,8 độ C, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2016.

Nhiệt độ tại Phan Rí, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ ) ngày 9/1 xuống còn 15,3 độ C, vượt qua kỷ lục được thiết lập trong đợt rét năm 2018. Nhiệt độ tại Biên Hòa, Đồng Nai ngày 9/1 xuống 16,6 độ C, vượt qua kỷ lục năm 2016.

Nhiệt độ tại Trà Nóc, Cần Thơ ngày 10/1 xuống còn 18,6 độ C, vượt qua kỷ lục thiết lập vào năm 2015. Vĩnh Long ngày 10/1, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 18,7 độ C, vượt qua kỷ lục được ghi nhận năm 2025.

sai-gon-lanh.jpg
TPHCM đón cái rét hiếm gặp vào ngày 9-10/1.

Tại miền Bắc, đợt không khí lạnh này cũng gây ra rét đậm, rét hại diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 6-9/1 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi từ 5-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Tình trạng sương muối, băng giá xảy ra tại một số nơi vùng núi cao phía Bắc.

Miền Bắc cũng đang trải qua một đợt không khí lạnh mới. Ngày hôm nay (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ đã giảm từ 6-9 độ C. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo chiều tối và đêm 21/1, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

image-8.jpg
Miền Bắc xảy ra rét đậm từ 21-23/1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều tối 21/1 đến ngày 23/1, miền Bắc và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại, rét đậm diện rộng. Nghệ An - Huế trời chuyển rét.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nghệ An đến Huế nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm đến khoảng ngày 23/1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C.

Đợt không khí lạnh này cũng có thể khiến thời tiết khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ sẽ lạnh vào đêm và sáng sớm nhưng ít khả năng nền nhiệt xuống thấp như đợt không khí lạnh từ ngày 5-10/1.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #mưa lũ Khánh Hoà #mưa lũ Phú Yên #mưa lũ Bình Định #mưa lũ Gia Lai #mưa lũ Đắk Lắk #thiệt hại do mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục