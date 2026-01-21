Hàng loạt sai phạm tài chính tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

TPO - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quản lý tài chính và đầu tư xây dựng giai đoạn 2022-2024.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông giai đoạn 2022-2024.

Theo kết luận thanh tra, công tác lập dự toán của nhà trường trong giai đoạn trên mang tính hình thức, thiếu chặt chẽ. Cụ thể, kinh phí tiền lương và chi thường xuyên được dùng cho hoạt động liên kết đào tạo; nguồn kinh phí không thường xuyên lại bị sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trái quy định.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

Đáng chú ý, trong hai năm liên tiếp (2023-2024), Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông không ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Sự buông lỏng quản lý này khiến việc chi trả phụ cấp đi đường, vé xe thăm quê, tiền trực lễ, Tết diễn ra tùy tiện, không đúng quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Thanh tra tỉnh phát hiện hàng loạt sai phạm như tính sai khối lượng, áp dụng sai định mức, khảo sát trùng lặp và thi công thiếu khối lượng. Chánh Thanh tra tỉnh đã quyết định thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó có 734 triệu đồng do tính sai khối lượng, 310 triệu đồng do áp sai định mức và gần 200 triệu đồng do khảo sát trùng lặp.

Rút tiền học phí cho học sinh đã nghỉ học

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra việc lập hồ sơ rút dự toán cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên không còn theo học tại trường. Cụ thể, trường đã rút tiền cấp bù học phí cho 88 học sinh đã nghỉ học, với tổng số tiền hơn 327 triệu đồng. Nhiều trường hợp học sinh nghỉ từ tháng 9/2023 nhưng đến tháng 2/2024 nhà trường vẫn tiếp tục rút học phí.

Ngoài ra, trường còn rút trùng một tháng học phí của 190 học sinh khác, gây thất thoát thêm hơn 300 triệu đồng. Công tác quản lý học bổng cũng bộc lộ nhiều bất cập khi đến cuối năm 2024, có 21 học sinh nghèo vượt khó vẫn chưa nhận được học bổng dù tiền đã được rút khỏi kho bạc. Số tiền hơn 100 triệu đồng dự chi cho khoản này bị thủ quỹ tạm giữ, không báo cáo lãnh đạo, không lưu hồ sơ theo quy định; trong khi bộ phận kế toán lý giải do học sinh ở xa, khó liên hệ.

Trước những sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi tổng cộng 911 triệu đồng liên quan các khoản chi trùng, chi vượt định mức và rút dự toán sai quy định đối với học sinh đã nghỉ học.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông khẩn trương chấn chỉnh công tác kế toán, hạch toán và báo cáo tài chính; xây dựng lại Quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định; đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Đặc biệt, nhà trường phải hoàn trả ngay hơn 100 triệu đồng tiền học bổng cho 21 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó theo đúng chế độ.