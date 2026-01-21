Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV

Như Ý - Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Ngày 21/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các Văn kiện Đại hội.

tp-211anhthaoluan1.jpg
211anhthaoluan2.jpg
tp-211anhthaoluan32.jpg
Ngày 21/1, Đại hội XIV tổ chức phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.
tp-211anhthaoluan3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận buổi sáng.
tp-211anhthaoluan16.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, tham luận về vấn đề "Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc".
tp-211anhthaoluan19.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, tham luận về vấn đề "Công tác công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định - phát triển chất lượng cao - hạnh phúc của nhân dân."
tp-211anhthaoluan17.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ "Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân".
tp-211anhthaoluan10.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày tham luận về vấn đề "Nâng cao tính Đảng, tính Nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".
tp-211anhthaoluan7.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tham luận về vấn đề "Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới."
tp-211anhthaoluan15.jpg
tp-211anhthaoluan13.jpg
tp-211anhthaoluan12.jpg
tp-211anhthaoluan8.jpg
tp-211anhthaoluan01.jpg
tp-211anhthaoluan9.jpg
Trong buổi sáng, Đại hội cũng nghe tham luận của các đảng bộ: TPHCM, TP Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương...
tp-211anhthaoluan20.jpg
Buổi chiều, Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận.
tp-211anhthaoluan22.jpg
tp-211anhthaoluan23.jpg
tp-211anhthaoluan24.jpg
tp-211anhthaoluan30.jpg
Phiên thảo luận buổi chiều ngày 21/1 có tham luận của các đảng bộ: Tỉnh Lâm Đồng; Phường Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; phường Sài Gòn, TPHCM; Ban Nội chính Trung ương; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Tỉnh Sơn La; Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Bộ Công Thương, Thành ủy Cần Thơ…
tp-211anhthaoluan27.jpg
tp-211anhthaoluan26.jpg
tp-211anhthaoluan25.jpg
tp-211anhthaoluan21.jpg
Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường, ngày 21/1.
tp-211anhthaoluan29.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại phiên thảo luận, ngày 21/1.
Như Ý - Trường Phong - Luân Dũng
#Đại hội XIV của Đảng #Đại hội XIV #Phiên thảo luận Đại hội XIV của Đảng

