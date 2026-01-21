Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV

TPO - Ngày 21/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các Văn kiện Đại hội.
Ngày 21/1, Đại hội XIV tổ chức phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.
Trong buổi sáng, Đại hội cũng nghe tham luận của các đảng bộ: TPHCM, TP Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương...
Phiên thảo luận buổi chiều ngày 21/1 có tham luận của các đảng bộ: Tỉnh Lâm Đồng; Phường Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; phường Sài Gòn, TPHCM; Ban Nội chính Trung ương; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Tỉnh Sơn La; Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Bộ Công Thương, Thành ủy Cần Thơ…
Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường, ngày 21/1.