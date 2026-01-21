Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra công tác chống IUU ở Cà Mau

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra về trách nhiệm UBND tỉnh Cà Mau trong công tác phòng, chống khai thác IUU, trong đó tập trung vào công tác xử lý vi phạm hành chính giai đoạn năm 2019 - 2025.

Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm UBND tỉnh Cà Mau trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), giai đoạn thanh tra từ ngày 20/5/2019 đến 31/12/2025. Thời gian thanh tra trong 45 ngày.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau rất quyết liệt trong thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản qua các cảng cá.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác xử lý vi phạm hành chính từ năm 2019 đến 2025. Đoàn thanh tra cũng đề nghị tỉnh Cà Mau phân công đầu mối làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, phối hợp chặt chẽ với đoàn để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 5.170 tàu khai thác thủy sản. Thời gian qua, tỉnh đã vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực hiện công tác chống khai thác IUU. Trong đó, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác IUU được tỉnh quan tâm chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số khó khăn. Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã tiếp thu ý kiến và phân công Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối để làm việc với đoàn thanh tra.