Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 tìm người bị chiếm đoạt tiền

TPO - Lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh là cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đưa ra các thông tin gian dối về cấp bậc, chức vụ, mối quan hệ của bản thân, đối tượng Hoàng Nam Nhất đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các bị hại.

Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2023 tại TPHCM và Thành phố Hà Nội. Bị can trong vụ án là Hoàng Nam Nhất (sinh năm 1961, trú tại số 23 Quán Thánh, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội).

Bị can Hoàng Nam Nhất (ảnh do Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 cung cấp).

Theo Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2, từ năm 2023, Hoàng Nam Nhất đã lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh là cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đưa ra các thông tin gian dối về cấp bậc, chức vụ, mối quan hệ của bản thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân thông qua hình thức nhận tiền để “chạy dự án”, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tìm bị hại, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 thông báo ai là bị hại trong vụ án đề nghị liên hệ với đồng chí Hoàng Trần Văn Linh, số điện thoại 0339266002; hoặc liên hệ trực tiếp đến Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2, địa chỉ số 52 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để được giải quyết.