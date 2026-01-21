Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 tìm người bị chiếm đoạt tiền

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh là cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đưa ra các thông tin gian dối về cấp bậc, chức vụ, mối quan hệ của bản thân, đối tượng Hoàng Nam Nhất đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các bị hại.

Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2023 tại TPHCM và Thành phố Hà Nội. Bị can trong vụ án là Hoàng Nam Nhất (sinh năm 1961, trú tại số 23 Quán Thánh, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội).

bi-can.jpg
Bị can Hoàng Nam Nhất (ảnh do Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 cung cấp).

Theo Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2, từ năm 2023, Hoàng Nam Nhất đã lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh là cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) đưa ra các thông tin gian dối về cấp bậc, chức vụ, mối quan hệ của bản thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân thông qua hình thức nhận tiền để “chạy dự án”, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tìm bị hại, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 thông báo ai là bị hại trong vụ án đề nghị liên hệ với đồng chí Hoàng Trần Văn Linh, số điện thoại 0339266002; hoặc liên hệ trực tiếp đến Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2, địa chỉ số 52 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để được giải quyết.

Nguyễn Minh
#Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 tìm người bị chiếm đoạt tiền #lợi dụng danh nghĩa #lừa đảo #chiếm đoạt tiền #lừa đảo chạy dự án #Tổng cục 2 #Bộ Quốc phòng #cơ quan điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục