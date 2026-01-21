Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

NATO hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Một số quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được cho là đang hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố mong muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ.

Tờ The Paper dẫn nguồn tin nội bộ NATO cho biết, một số quan chức đã bắt đầu hạn chế việc trao đổi thông tin tình báo với Mỹ do mức độ tin cậy giữa Washington và các đồng minh châu Âu đang chịu tác động tiêu cực, đặc biệt sau các tuyên bố liên quan Greenland và các cảnh báo áp thuế của Mỹ đối với một số quốc gia thành viên thuộc tổ chức.

nato.jpg

Các quan chức giấu tên cho biết việc trao đổi thông tin không còn diễn ra một cách cởi mở như trước, xuất phát từ lo ngại các dữ liệu nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu vực Bắc Cực.

Một quan chức cấp cao của NATO nhận định tình trạng này đang tạo ra căng thẳng nhất định giữa các đối tác châu Âu và Mỹ.

Một số nhà phân tích cho rằng đây là giai đoạn quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu gặp nhiều thách thức nhất kể từ cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956. Trong bối cảnh đó, Anh, Pháp và Đức được cho là đã tăng cường các hoạt động ngoại giao và quốc phòng tại Greenland, nhằm khẳng định cam kết an ninh đối với khu vực này.

Căng thẳng xung quanh Greenland gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump công khai đề xuất mua hòn đảo với mức giá được truyền thông ước tính khoảng 700 tỷ USD. Ông Trump cho rằng việc kiểm soát Greenland là cần thiết vì lý do chiến lược.

Sau khi các đồng minh châu Âu không ủng hộ đề xuất trên, Washington tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ một số quốc gia NATO. Theo kế hoạch được công bố, mức thuế 10% dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2 và có thể tăng lên 25% từ ngày 1/6 đối với hàng hóa từ tám nước thành viên, trong đó có Anh, Đức và Pháp.

Trước những diễn biến này, Đan Mạch đã tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời cử các lãnh đạo quân đội cấp cao tới khu vực. Cùng lúc, Hội đồng châu Âu đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh bất thường nhằm phối hợp lập trường quốc phòng và kinh tế của các nước thành viên tại khu vực Bắc Cực.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine, The Paper
#NATO #Mỹ #Greenland #an ninh #Liên minh #Bắc cực #thông tin tình báo

