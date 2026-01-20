Tổng thống Mỹ Trump dọa áp thuế 200% với mặt hàng chủ lực của Pháp vì từ chối Hội đồng Hòa bình

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp mức thuế 200% với rượu vang và sâm-panh của Pháp, dường như nhằm gây sức ép để Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Sáng kiến của Tổng thống Mỹ Trump dự kiến bắt đầu từ việc xử lý vấn đề Dải Gaza rồi mở rộng sang các cuộc xung đột khác. Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Macron cho biết nhà lãnh đạo Pháp định từ chối lời mời tham gia.

Khi được hỏi về lập trường của ông Macron, ông Trump nói: “Ông ấy nói vậy à? Thôi thì chẳng ai muốn ông ta đâu vì ông ta sẽ sớm rời nhiệm sở. Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và sâm-panh của ông ta, rồi ông ta sẽ tham gia, nhưng ông ta cũng không nhất thiết phải tham gia”.

Tổng thống Macron dự kiến có mặt tại Davos vào ngày 20/1 rồi trở về Paris ngay trong tối cùng ngày. Các trợ lý Điện Élysée cho biết không có kế hoạch kéo dài chuyến đi sang ngày 21/1 - thời điểm ông Trump tới thị trấn của Thụy Sĩ để dự Diễn đàn kinh tế thế giới.

Trong một động thái khác nhắm vào lãnh đạo Pháp, ông Trump vừa công bố một tin nhắn riêng của ông Macron, trong đó nhà lãnh đạo Pháp nói rằng ông không hiểu những hành động của Trump liên quan tới đảo Greenland của Đan Mạch.

Pháp sẽ tổ chức bầu cử để chọn người kế nhiệm Tổng thống Macron vào năm 2027.

Hiện nay, rượu vang và đồ uống có cồn xuất khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) sang Mỹ đang chịu mức thuế 15%, mức mà Pháp đã vận động mạnh mẽ để giảm về 0% kể từ khi ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ - EU tại Scotland vào mùa hè năm ngoái.

Mỹ là thị trường lớn nhất đối với rượu vang và đồ uống có cồn của Pháp, với kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 3,8 tỷ euro năm 2024.

Cổ phiếu của tập đoàn hàng cao cấp LVMH - chủ sở hữu các hãng sản xuất sâm-panh lớn như Moët & Chandon, giảm 2% trong phiên giao dịch đầu ngày 20/1.

Ông Gabriel Picard, Chủ tịch Hiệp hội vận động xuất khẩu rượu vang và đồ uống có cồn Pháp, cho biết doanh số xuất khẩu của ngành này sang Mỹ đã giảm 20-25% trong những tháng cuối năm 2025, trước khi ông Trump đưa ra lời đe dọa mới.

Một trợ lý của Tổng thống Macron cho biết Điện Élysée đã ghi nhận phát biểu của Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng đe dọa bằng thuế quan để gây ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của bên thứ ba là điều không thể chấp nhận.

Các nước châu Âu đang cân nhắc biện pháp đáp trả bằng gói thuế quan trị giá 93 tỷ euro hoặc sử dụng “Công cụ chống cưỡng ép” của khối để trả đũa Mỹ, nếu ông Trump thực sự sẽ tăng thuế với các nước châu Âu vì vấn đề Greenland.

“Đây là hành động tàn bạo, được thiết kế để bẻ gãy chúng ta, là công cụ tống tiền. Tất cả những điều này đều không thể chấp nhận được”, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Annie Genevard phát biểu trên kênh TF1.

Reuters dẫn các tài liệu cho biết, chính quyền Mỹ đã gửi dự thảo điều lệ của Hội đồng Hòa bình tới khoảng 60 quốc gia, trong đó kêu gọi các thành viên đóng góp 1 tỷ USD tiền mặt nếu muốn duy trì tư cách thành viên quá 3 năm.