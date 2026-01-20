Tổng thống Zelensky phê duyệt các chiến dịch tác chiến mới

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã phê duyệt các chiến dịch tác chiến mới của Cơ quan An ninh Ukraine, đồng thời thông qua nhiều quyết định nhân sự và biện pháp nhằm tăng cường phòng không, bảo đảm cung cấp vũ khí và mở rộng kiểm soát công nghệ trên chiến trường trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 19/1, cho biết, ông đã phê duyệt các chiến dịch tác chiến mới sau khi làm việc với quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Yevhen Khmara.

Theo Tổng thống Zelensky, ông đã nghe báo cáo từ ông Khmara, nhấn mạnh SBU tiếp tục tham gia tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước và người dân Ukraine.

"Tôi đã phê duyệt các chiến dịch tác chiến mới. Quá trình chuyển đổi nội bộ của lực lượng vũ trang vẫn đang được triển khai", ông Zelensky viết.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine Yevhen Khmara.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết đã nhận được báo cáo từ cựu lãnh đạo SBU Vasyl Malyuk, đồng thời khẳng định Kiev đang tiếp tục chuẩn bị các hoạt động đáp trả Nga.

"Tất cả nguồn lực cần thiết của Cơ quan An ninh Ukraine và các cơ quan nhà nước liên quan đã được bảo đảm đầy đủ", ông nói.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky thông tin về kết quả cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Theo đó, nhiều quyết định nhân sự quan trọng đã được thông qua nhằm tăng cường hệ thống phòng không; công tác kiểm tra việc cung cấp vũ khí cho quân đội đang được tiến hành; đồng thời việc kiểm soát và ứng dụng công nghệ trên chiến trường tiếp tục được mở rộng.

Cụ thể, một Phó Tư lệnh mới của Lực lượng Không quân Ukraine đã được bổ nhiệm để giám sát hệ thống phòng không tầm ngắn. Mục tiêu là điều chỉnh cách sử dụng máy bay đánh chặn, các đơn vị hỏa lực cơ động và những lực lượng liên quan nhằm tối đa hóa hiệu quả tác chiến.

Bên cạnh đó, Ukraine đang tiến hành kiểm toán việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị thiết yếu cho các đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm mỗi lữ đoàn chiến đấu được trang bị số lượng máy bay không người lái cần thiết.

Ngoài ra, Kiev tiếp tục phát triển hệ thống kiểm soát công nghệ trên chiến trường và nâng cao năng lực tiêu diệt mục tiêu của đối phương theo thời gian thực. Các biện pháp này bao gồm triển khai công cụ phân tích hoạt động của từng cuộc tấn công của đối phương cũng như mọi chiến dịch quân sự do Ukraine tiến hành.