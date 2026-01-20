Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn về với Tổ quốc.

Ngày 20/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 12 - 19/1/2026, các cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.

Cụ thể, ngày 12/1, tại khu vực gần mốc 136, biên giới Campuchia - Lào (thuộc xã Tà Veng Lơ, huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri, Campuchia), từ nguồn tin do ông Khăm Mo, nhân viên Bảo tồn huyện Tà Veng cung cấp, Đội K53 đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt còn xương, răng, được bọc trong vải dù, phủ tăng, đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN. Di vật kèm theo gồm tăng, vải dù, dao găm, đạn AK, nhẫn nhôm, dép cao su và nhiều cúc áo.

532ccbab4e13c14d9802.jpg
Đội K53 đã quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.

Tiếp đó, ngày 17/1, tại khu vực suối Phooc (bản La Nhao Cang, huyện Xả Mác Khi Xay, tỉnh Attapư, Lào), từ nguồn tin do ông Su Li Sắc và ông Sẳn Pa Sổng cùng người dân địa phương cung cấp, Đội K53 phối hợp với chính quyền và nhân dân nước bạn tổ chức tìm kiếm, quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt còn khá nguyên vẹn, được bọc trong vải dù, phủ tăng, còn nguyên dây buộc, kèm theo thắt lưng, dép cao su và nhiều di vật liên quan.

Tất cả 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lần này đều chưa xác định được danh tính.

Trước đó, trong đợt khảo sát, tìm kiếm từ ngày 11 - 16/12/2025, tại bản Hạt Xăn (huyện Xay Xệt Thả, tỉnh Attapư, Lào), từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp và qua rà soát, đối chiếu, Đội K53 đã khai quật, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ. Các mẫu xương còn nhiều, chất lượng sinh phẩm tốt, đủ điều kiện giám định ADN, di vật tìm thấy gồm tăng và võng bộ đội.

8017679a0c22837cda33.jpg
308b2e0645becae093af.jpg
45c6034868f0e7aebee1.jpg
Các hài cốt còn khá nguyên vẹn, được bọc trong vải dù, phủ tăng, còn nguyên dây buộc, kèm theo thắt lưng, dép cao su và nhiều di vật liên quan.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù phải đối mặt với địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, từ đầu năm 2025 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc.

Nguyễn Ngọc
