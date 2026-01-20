Mỹ điều máy bay đến Greenland

TPO - Một số máy bay của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) sẽ sớm đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland trong bối cảnh Washington tuyên bố sáp nhập hòn đảo này.

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết: "Các máy bay của NORAD sẽ sớm đến Căn cứ Không gian Pituffik, Greenland cùng với các máy bay hoạt động từ các căn cứ ở lục địa Mỹ và Canada, chúng sẽ hỗ trợ những hoạt động đã được NORAD lên kế hoạch từ lâu".

Cơ quan này lưu ý, hoạt động trên được phối hợp với Vương quốc Đan Mạch và tất cả các lực lượng hỗ trợ đều hoạt động với sự cho phép ngoại giao cần thiết. Chính quyền Greenland cũng đã được thông báo về các hoạt động dự kiến.

Hôm 19/1 truyền thông phương Tây đưa tin, Đan Mạch và Greenland đã đề xuất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thành lập một phái bộ tại Bắc Cực để tăng cường an ninh trong khu vực .

Đề xuất này được đưa ra sau cuộc gặp tại Brussels (Bỉ) giữa Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt.

Theo ông Poulsen, sáng kiến ​​này đã được Tổng thư ký NATO xem xét và các bên dự định sẽ xây dựng một cơ chế rõ ràng để thực hiện phối hợp với chính phủ Greenland.

Sáng kiến ​​này nhằm mục đích tăng cường an ninh ở Bắc Cực, khu vực trong những năm gần đây đã trở thành một vùng có tầm quan trọng chiến lược do căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Đan Mạch và Greenland nhấn mạnh rằng việc tăng cường sự hiện diện của NATO sẽ giúp ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng và đảm bảo sự ổn định trong khu vực Bắc Cực.

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương, bổ sung cho các cam kết chung trong NATO. Theo đó, Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ Greenland trước các nguy cơ xâm lược từ bên ngoài.