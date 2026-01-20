Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ điều máy bay đến Greenland

Quỳnh Như

TPO - Một số máy bay của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) sẽ sớm đến một căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland trong bối cảnh Washington tuyên bố sáp nhập hòn đảo này.

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết: "Các máy bay của NORAD sẽ sớm đến Căn cứ Không gian Pituffik, Greenland cùng với các máy bay hoạt động từ các căn cứ ở lục địa Mỹ và Canada, chúng sẽ hỗ trợ những hoạt động đã được NORAD lên kế hoạch từ lâu".

Cơ quan này lưu ý, hoạt động trên được phối hợp với Vương quốc Đan Mạch và tất cả các lực lượng hỗ trợ đều hoạt động với sự cho phép ngoại giao cần thiết. Chính quyền Greenland cũng đã được thông báo về các hoạt động dự kiến.

may-bay.jpg

Hôm 19/1 truyền thông phương Tây đưa tin, Đan Mạch và Greenland đã đề xuất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thành lập một phái bộ tại Bắc Cực để tăng cường an ninh trong khu vực .

Đề xuất này được đưa ra sau cuộc gặp tại Brussels (Bỉ) giữa Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt.

Theo ông Poulsen, sáng kiến ​​này đã được Tổng thư ký NATO xem xét và các bên dự định sẽ xây dựng một cơ chế rõ ràng để thực hiện phối hợp với chính phủ Greenland.

Sáng kiến ​​này nhằm mục đích tăng cường an ninh ở Bắc Cực, khu vực trong những năm gần đây đã trở thành một vùng có tầm quan trọng chiến lược do căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Đan Mạch và Greenland nhấn mạnh rằng việc tăng cường sự hiện diện của NATO sẽ giúp ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng và đảm bảo sự ổn định trong khu vực Bắc Cực.

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký kết một hiệp ước quốc phòng song phương, bổ sung cho các cam kết chung trong NATO. Theo đó, Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ Greenland trước các nguy cơ xâm lược từ bên ngoài.

Quỳnh Như
#Greenland #NORAD #máy bay #quân sự #Bắc Cực #Canada #Đan Mạch #châu Âu #NATO

Xem thêm

Cùng chuyên mục