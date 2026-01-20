Tình báo Ukraine nói UAV mới của Nga đạt tốc độ 600 km/h

TPO - Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) tấn công Geran-5 của Nga được trang bị động cơ phản lực và có khả năng đạt tốc độ lên tới 600 km/h.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), máy bay không người lái Geran-5 của Nga có nhiều nét tương đồng với Karrar của Iran. Hầu hết các mô-đun của UAV này giống hệt các linh kiện được sử dụng trong dòng Geran do Alabuga sản xuất trước đó.

Về kích thước, Geran-5 có chiều dài khoảng 6 mét với sải cánh lên đến 5,5 mét, gần bằng kích thước tên lửa hành trình cỡ nhỏ. UAV có tổng trọng lượng cất cánh lên đến 850 kg, tốc độ hành trình đạt 450–600 km/h, tầm bay khoảng 1.000 km và trần bay 6 km.

Phần lớn các hệ thống điện tử và linh kiện chính vẫn tương tự những UAV khác trong dòng Geran, bao gồm bộ điều khiển bay FCU, hệ thống dẫn đường quán tính SADRA/MINSOO, hệ thống định vị vệ tinh Kometa-M12, hệ thống truyền dữ liệu từ xa Tracker V3 dựa trên máy vi tính Raspberry Pi và modem 3G/LTE cùng một số thành phần khác. Thân máy bay, cánh và cụm đuôi được làm bằng sợi carbon, trong khi cấu trúc chịu lực bao gồm các thanh nhôm định hình và thép.

Theo nguồn tin, Nga được cho là đang nghiên cứu việc triển khai Geran-5 từ trên không, có thể từ máy bay tấn công Su-25. Điều này cho phép tăng tầm hoạt động và tính linh hoạt của máy bay không người lái, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phóng trên mặt đất. Nó cũng cho phép lực lượng Nga phóng Geran-5 gần tiền tuyến hơn, rút ​​ngắn thời gian phản ứng của Ukraine.