Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tình báo Ukraine nói UAV mới của Nga đạt tốc độ 600 km/h

Quỳnh Như

TPO - Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) tấn công Geran-5 của Nga được trang bị động cơ phản lực và có khả năng đạt tốc độ lên tới 600 km/h.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), máy bay không người lái Geran-5 của Nga có nhiều nét tương đồng với Karrar của Iran. Hầu hết các mô-đun của UAV này giống hệt các linh kiện được sử dụng trong dòng Geran do Alabuga sản xuất trước đó.

Về kích thước, Geran-5 có chiều dài khoảng 6 mét với sải cánh lên đến 5,5 mét, gần bằng kích thước tên lửa hành trình cỡ nhỏ. UAV có tổng trọng lượng cất cánh lên đến 850 kg, tốc độ hành trình đạt 450–600 km/h, tầm bay khoảng 1.000 km và trần bay 6 km.

image.jpg

Phần lớn các hệ thống điện tử và linh kiện chính vẫn tương tự những UAV khác trong dòng Geran, bao gồm bộ điều khiển bay FCU, hệ thống dẫn đường quán tính SADRA/MINSOO, hệ thống định vị vệ tinh Kometa-M12, hệ thống truyền dữ liệu từ xa Tracker V3 dựa trên máy vi tính Raspberry Pi và modem 3G/LTE cùng một số thành phần khác. Thân máy bay, cánh và cụm đuôi được làm bằng sợi carbon, trong khi cấu trúc chịu lực bao gồm các thanh nhôm định hình và thép.

Theo nguồn tin, Nga được cho là đang nghiên cứu việc triển khai Geran-5 từ trên không, có thể từ máy bay tấn công Su-25. Điều này cho phép tăng tầm hoạt động và tính linh hoạt của máy bay không người lái, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phóng trên mặt đất. Nó cũng cho phép lực lượng Nga phóng Geran-5 gần tiền tuyến hơn, rút ​​ngắn thời gian phản ứng của Ukraine.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#UAV #Nga #Geran-5 #Ukraine #tốc độ #quân sự #công nghệ #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục