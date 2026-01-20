Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, nhắm mục tiêu vào Kiev

TPO - Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công hỗn hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm ngày 19, rạng sáng 20/1, gây ra tình trạng mất điện và thiếu nước.

(Ảnh: Tass)

Các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường cho biết, vào khoảng 2h sáng, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Kiev. Cùng lúc đó, Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang nhắm mục tiêu vào thủ đô.

Ngay sau đó, Không quân Ukraine đưa ra thêm cảnh báo tên lửa đạn đạo đối với Dnipropetrovsk và Vinnytsia. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã điều động máy bay ném bom MiG-31 tham gia cuộc tấn công.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, cuộc tấn công vào bờ đông sông Dnipro đã làm gián đoạn cả nguồn cung cấp điện và nước cho thành phố.

Ông Tymur Tkachenko - người đứng đầu cơ quan quân sự của thủ đô - xác nhận một kho chứa đã bị hư hại và một số ô tô bị bốc cháy. Một tòa nhà đã bị bắn trúng.

Trong khi đó, các kênh tin tức trên Telegram đã đăng tải hình ảnh nhiều tòa chung cư cao tầng bị mất điện.

Trước đó, tối 19/1, các nhóm máy bay không người lái của Nga đã kích hoạt cảnh báo trên không ở Kiev và khu vực lân cận, cũng như ở một số tỉnh khác của Ukraine.

Ngoài Kiev, các vụ nổ cũng được báo cáo ở Dnipro và Kharkiv. Tại thành phố Zaporizhzhia, mảnh vỡ từ máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn.

Hậu quả của các cuộc tấn công đang được xác định. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Kiev hiện đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bùng phát, do các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga vào các cơ sở năng lượng của thành phố.

Trước đó ngày 19/1, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

"Trong những ngày tới, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công - một cuộc tấn công quy mô lớn - và đang chờ thời điểm để thực hiện nó", tổng thống nói.