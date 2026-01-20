Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, nhắm mục tiêu vào Kiev

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công hỗn hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm ngày 19, rạng sáng 20/1, gây ra tình trạng mất điện và thiếu nước.

1434873.jpg
(Ảnh: Tass)

Các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường cho biết, vào khoảng 2h sáng, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Kiev. Cùng lúc đó, Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang nhắm mục tiêu vào thủ đô.

Ngay sau đó, Không quân Ukraine đưa ra thêm cảnh báo tên lửa đạn đạo đối với Dnipropetrovsk và Vinnytsia. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã điều động máy bay ném bom MiG-31 tham gia cuộc tấn công.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, cuộc tấn công vào bờ đông sông Dnipro đã làm gián đoạn cả nguồn cung cấp điện và nước cho thành phố.

Ông Tymur Tkachenko - người đứng đầu cơ quan quân sự của thủ đô - xác nhận một kho chứa đã bị hư hại và một số ô tô bị bốc cháy. Một tòa nhà đã bị bắn trúng.

Trong khi đó, các kênh tin tức trên Telegram đã đăng tải hình ảnh nhiều tòa chung cư cao tầng bị mất điện.

Trước đó, tối 19/1, các nhóm máy bay không người lái của Nga đã kích hoạt cảnh báo trên không ở Kiev và khu vực lân cận, cũng như ở một số tỉnh khác của Ukraine.

Ngoài Kiev, các vụ nổ cũng được báo cáo ở Dnipro và Kharkiv. Tại thành phố Zaporizhzhia, mảnh vỡ từ máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn.

Hậu quả của các cuộc tấn công đang được xác định. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Kiev hiện đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bùng phát, do các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga vào các cơ sở năng lượng của thành phố.

Trước đó ngày 19/1, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

"Trong những ngày tới, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công - một cuộc tấn công quy mô lớn - và đang chờ thời điểm để thực hiện nó", tổng thống nói.

Minh Hạnh
Reuters, Kyiv Independent
#Ukraine #Nga #Kiev #tên lửa đạn đạo #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục