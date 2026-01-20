Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

1.500 chiến binh IS trốn thoát khỏi nhà tù ở Syria

Minh Hạnh

TPO - Ông Farhad Shami - người phát ngôn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - cho biết, khoảng 1.500 thành viên Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trốn thoát khỏi nhà tù Shaddadi của Syria.

Trước đó, quân đội Syria xác nhận “một số” chiến binh IS đã trốn thoát khỏi một nhà tù nằm dưới sự kiểm soát của SDF ở thành phố Shaddadi phía đông.

Quân đội Syria cáo buộc SDF đã thả những tù nhân này, nhưng không nói chi tiết có bao nhiêu người đã trốn thoát.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi lực lượng SDF - từng là đồng minh chính của Mỹ tại Syria - đồng ý rút khỏi các khu vực rộng lớn theo thỏa thuận ngừng bắn. Hai bên đã lập tức báo cáo những cuộc đụng độ mới.

SDF cho biết họ đã mất quyền kiểm soát nhà tù sau một cuộc tấn công của lực lượng chính phủ. Quân đội Syria phủ nhận việc tấn công nhà tù, khẳng định lực lượng của họ sẽ nỗ lực để đảm bảo an ninh và bắt lại những tù nhân vượt ngục.

SDF đã kiểm soát ít nhất 1/4 lãnh thổ Syria trong cuộc nội chiến 2011-2024, trong khi chiến đấu chống lại IS với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Hôm 18/1, sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ, SDF đã đồng ý rút khỏi cả Raqqa và Deir al-Zor, hai tỉnh có đa số người Ả-rập mà họ đã kiểm soát trong nhiều năm, và là nơi đặt các mỏ dầu chính của Syria.

Việc rút quân của SDF đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trên bản đồ kiểm soát của Syria kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào năm 2024.

lglgudj3ifkg5ecpgzh3dhqkum.jpg
Binh sĩ Syria đứng gác gần nhà tù Raqqa. (Ảnh: Reuters)

Mỹ, sau khi thiết lập quan hệ chặt chẽ với chính quyền Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, đã tham gia tích cực vào việc hòa giải giữa chính phủ Syria và SDF.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã nhiều lần đưa quân vào miền bắc Syria để kiềm chế quyền lực của người Kurd kể từ năm 2016, hoan nghênh thỏa thuận giữa đồng minh Sharaa và chỉ huy SDF Mazloum Abdi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi thực hiện nhanh chóng thỏa thuận 14 điểm, trong đó yêu cầu lực lượng SDF phải được sáp nhập với lực lượng chính phủ với tư cách là "các cá thể" chứ không phải các đơn vị. Thỏa thuận cũng yêu cầu SDF bàn giao cho chính phủ các nhà tù giam giữ các chiến binh IS, cùng với tất cả các cửa khẩu biên giới và các mỏ dầu khí.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy cuộc gặp giữa ông Abdi và ông Sharaa hôm 19/1 đã không diễn ra tốt đẹp. Một nguồn tin cấp cao người Kurd nói với Reuters rằng ông Abdi không hài lòng với các điều khoản và muốn sửa đổi một số nội dung.

Minh Hạnh
Reuters
#chiến binh IS #Syria #vượt ngục #Lực lượng Dân chủ Syria #Mỹ #Thổ Nhĩ Kỳ

