Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq

TPO - Chính phủ Iraq thông báo, lực lượng Mỹ đã “rút quân hoàn toàn” khỏi các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Iraq, ngoại trừ Khu tự trị Kurdistan, nơi quân đội Mỹ vẫn đóng quân.

(Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Iraq, nhóm cố vấn Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Căn cứ Không quân Al-Asad ở tỉnh Anbar (miền tây Iraq), nơi từng là căn cứ của quân đội Mỹ trong hơn hai thập kỷ.

Mỹ đã rút quân dần trong vài năm qua sau khi Chính phủ Iraq kêu gọi động thái này vào năm 2023.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng đã rút khỏi trụ sở Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp, để lại các cơ sở này dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh Iraq.

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn còn đóng quân tại Căn cứ Không quân Harir ở tỉnh Erbil, thuộc Khu tự trị Kurdistan. Chính phủ trung ương Iraq không hoàn toàn kiểm soát khu vực Kurdistan vì đây là một thực thể tự trị, được hiến pháp Iraq công nhận.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq đã liên tục thay đổi kể từ khi Mỹ đưa quân vào nước này năm 2003. Có thời điểm, Mỹ có 170.000 quân tại Iraq. Năm 2011, cựu Tổng thống Barack Obama đã rút bớt lực lượng Mỹ khỏi nước này. Năm 2014, khoảng 5.000 binh sĩ đã được triển khai đến Iraq theo yêu cầu của Chính phủ Iraq, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS.

Từ tháng 12/2021, Mỹ đã duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq với vai trò cố vấn và hỗ trợ.

Bộ Quốc phòng Iraq hôm 17/1 công bố một video cho thấy, các chỉ huy quân sự cấp cao của Iraq đi bộ qua các hội trường và hành lang trống trải bên trong Căn cứ Không quân Al-Asad.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói với CNN rằng “tuyên bố trước đó của Bộ Quốc phòng Iraq về việc bàn giao là đúng sự thật”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Việc rút quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng giữa Mỹ và Iran, liên quan đến làn sóng biểu tình ở Iran và khả năng can thiệp của Mỹ.

Lực lượng Mỹ đóng quân tại căn cứ Al-Asad đã bị Iran và các nhóm chiến binh thân Iran tấn công hàng chục lần trong những năm qua.

Tháng 1/2020, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ tại Al-Asad để trả đũa vụ ám sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy quân sự quyền lực nhất của Iran. Cuộc oanh tạc dữ dội kéo dài khoảng hai giờ, chỉ nhắm vào các khu vực của Mỹ trong căn cứ chung.

Sau khi phong trào Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, các nhóm chiến binh thân Iran đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tên lửa vào Al-Asad. Tháng 8/2024, năm binh sĩ Mỹ và hai nhà thầu Mỹ bị thương trong một vụ tấn công.

Các quan chức Iraq hôm 19/1 cho biết, lực lượng vũ trang của nước này trên tất cả các binh chủng đều có đủ khả năng để đảm bảo an ninh cho đất nước, và sự hợp tác trong tương lai với Mỹ sẽ tập trung vào huấn luyện, mua sắm thiết bị, các cuộc tập trận chung và phối hợp hoạt động theo các thỏa thuận song phương.