Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, hàng chục người thương vong

Quỳnh Như

TPO - Một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc, khiến ít nhất hai công nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Theo thông tin mới nhất, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 8 người vẫn đang mất tích và 84 người khác được đưa đến bệnh viện với những vết thương ở các mức độ khác nhau.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục hoạt động tại nhà máy, đánh giá mức độ thiệt hại và kiểm tra thiết bị. Các nhà chức trách cũng đang nỗ lực xác định nguyên nhân vụ nổ để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

Quỳnh Như
CCTV
#Nổ nhà máy #Thép Bao Gang #Nội Mông #Thương vong #Cứu hộ #Trung Quốc #sự cố

Xem thêm

Cùng chuyên mục