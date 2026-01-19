Lần hiếm hoi Thủ tướng Anh lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/1 để bày tỏ quan điểm “việc áp thuế lên các đồng minh vì theo đuổi an ninh tập thể là một sai lầm”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Starmer đã điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trước khi điện đàm với Tổng thống Trump.

“Trong tất cả các cuộc điện đàm, Thủ tướng Starmer đã nhắc lại lập trường của mình về Greenland. Ông nói rằng an ninh ở vùng Cực Bắc là ưu tiên hàng đầu đối với tất cả các đồng minh NATO nhằm bảo vệ lợi ích châu Âu - Đại Tây Dương”, người phát ngôn cho biết. “Thủ tướng cũng nói rằng việc áp thuế quan lên các đồng minh vì theo đuổi an ninh tập thể của các đồng minh NATO là sai lầm”.

Lập trường cứng rắn này có thể đẩy Thủ tướng Starmer vào thế đối đầu với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt lên tám quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, vì đã triển khai quân đội đến Greenland để đáp trả những lời đe dọa của Mỹ về tương lai của hòn đảo này.

Một tuyên bố chung của các quốc gia bị ảnh hưởng hôm 18/1 cho biết, những lời đe dọa của ông Trump “làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy nguy hiểm”.

Dự kiến trong cuộc họp báo ở Phố Downing ngày 19/1, ông Starmer sẽ lặp lại quan điểm đó bằng ngôn từ mạnh mẽ của riêng mình. Nhưng ông được cho là sẽ không thúc đẩy việc áp thuế qua lại hoặc các biện pháp trả đũa khác.

Thủ tướng Starmer cũng dự kiến ​​sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Anh và các đồng minh như Mỹ, với hy vọng mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và ông Trump - vốn đã giúp Anh tránh được một số mức thuế trước đó của Mỹ - có thể giúp thúc đẩy Nhà Trắng nhượng bộ.

Thủ tướng Anh đã đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Washington và châu Âu trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng chính phủ của ông đã kiên quyết đứng về phía Đan Mạch trong vấn đề quyền sở hữu Greenland.

Sự can thiệp của ông Starmer vào vấn đề này đánh dấu một lời chỉ trích công khai hiếm hoi đối với một lãnh đạo quốc tế mà ông cho đến nay vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện.

Trước đó, Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy đã nói với chương trình Sunday with Laura Kuenssberg của BBC rằng lời đe dọa áp thuế của ông Trump là "vô cùng không hữu ích và phản tác dụng", do đó cần có một "cuộc tranh luận chín chắn" với Nhà Trắng.

Bà cho biết ông Trump thường "bày tỏ quan điểm rất mạnh mẽ" trước khi khuyến khích "đối thoại", và nói thêm: "Ông ấy hoan nghênh sự khác biệt về quan điểm, và thường sẽ có một cuộc đàm phán".

Bà Nandy cũng cho biết Anh sẽ không thỏa hiệp lập trường của mình về tương lai của Greenland. Bà mô tả đây là vấn đề "không thể thương lượng".