Tây Ban Nha: Cảnh tượng kinh hoàng khi hai tàu cao tốc đâm nhau, hàng trăm người thương vong

TPO - Một tàu cao tốc vừa bị trật bánh và đâm vào tàu cao tốc khác đang chạy ngược chiều ở Tây Ban Nha, khiến tàu thứ hai bị hất khỏi đường ray và lao xuống taluy. Cảnh sát xác nhận vụ tai nạn khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 18/1 (giờ địa phương), ở khu vực thuộc miền Nam Tây Ban Nha. Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết tại cuộc họp báo ở Madrid rằng nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định.

Ông cho biết tai nạn trật bánh xảy ra trên đoạn đường ray thẳng là “rất bất thường”, đồng thời cho biết đoạn này vừa được nâng cấp vào tháng 5/2025.

Hình ảnh tàu hư hại sau vụ đâm ngược chiều. (Ảnh: Reuters)

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, cách thủ đô Madrid khoảng 360km về phía nam. Một lãnh đạo y tế khu vực cho biết 18 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong đó có một số trường hợp nguy kịch.

Đài truyền hình quốc gia TVE đưa tin lái tàu của 1 trong 2 tàu - chạy tuyến Madrid - Huelva - nằm trong số những người thiệt mạng. Tổng cộng khoảng 100 người bị thương, trong đó 25 người bị thương nặng.

Thông báo trên mạng xã hội của công ty quản lý hạ tầng đường sắt Adif cho biết, tai nạn xảy ra khoảng 10 phút sau khi tàu Iryo rời Cordoba hướng về Madrid.

Iryo là hãng đường sắt tư nhân, trong đó tập đoàn đường sắt quốc doanh Ý Ferrovie dello Stato nắm cổ phần chi phối. Đoàn tàu gặp nạn là Freccia 1000, chạy tuyến Malaga–Madrid. Tàu Iryo chở hơn 300 hành khách, còn tàu Renfe có khoảng 100 người.

Hiện trường khó tiếp cận

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hủy các lịch trình trong ngày 19/1 để tập trung xử lý thảm kịch. Nhiều đại sứ quán đã gửi tin nhắn cho nhân viên yêu cầu xác nhận an toàn.

Quân đội Tây Ban Nha đã điều động lực lượng từ một căn cứ gần hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Ông Antonio Sanz, lãnh đạo y tế chính quyền vùng Andalusia, cho biết việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, và một đoàn tàu đã rơi xuống taluy cao khoảng 4m bên cạnh đường ray.

“Chúng tôi dự báo sẽ là một đêm vô cùng phức tạp. Số người thiệt mạng có thể còn tăng”, ông nói với báo chí tại Cordoba.

Cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường vụ đâm tàu. (Ảnh: Reuters)

Ông Paco Carmona, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Cordoba, nói với TVE rằng dù hành khách trên tàu Iryo đã được sơ tán trong vài giờ sau tai nạn, các toa tàu của Renfe bị hư hại nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

“Vẫn còn người bị mắc kẹt. Chiến dịch đang tập trung đưa mọi người ra khỏi những khu vực rất chật hẹp. Đây là nhiệm vụ rất phức tạp”, ông nói.

Ông Rafael Moreno - Thị trưởng Adamuz, nói với báo El Pais rằng ông là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cùng cảnh sát địa phương và chứng kiến cảnh tượng hết sức đau lòng.

“Hiện trường thực sự ám ảnh. Giờ đây lãnh đạo và người dân địa phương đang tập trung giúp đỡ hành khách”, ông nói.

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy một trung tâm cứu hộ tạm thời được thành lập tại thị trấn Adamuz, nơi người dân mang đồ ăn và chăn ấm đến hỗ trợ các hành khách khi nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng 6 độ C.

“Có rất nhiều người bị thương. Tôi vẫn còn run”, chị Maria San José, 33 tuổi, hành khách ngồi toa số 6 trên chuyến tàu Malaga - Madrid, nói với El Pais.

Một hành khách trên tàu Alvia nói với TVE: “Mọi người la hét, hành lý rơi khỏi giá. Tôi đi toa thứ tư, toa cuối, nên may mắn hơn”.

Salvador Jiménez, một nhà báo của đài truyền hình Tây Ban Nha RTVE, có mặt trên tàu và nói với đài truyền hình qua điện thoại rằng “có một khoảnh khắc cảm giác như động đất và quả thực tàu đã trật bánh”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng bà đang theo dõi “tin tức khủng khiếp” từ Cordoba.