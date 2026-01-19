Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga đưa quân dự bị đến Pokrovsk, đặt mục tiêu chọc thủng phòng tuyến của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi - sau chuyến thị sát khu vực tiền tuyến Pokrovsk - cho biết, lực lượng Nga đang gia tăng áp lực, điều động quân dự bị và tìm kiếm cơ hội để chọc thủng phòng tuyến của Ukraine.

d36805a6908d4dfc9105ef6d3a480d5d.jpg
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

Trong bài đăng trên Facebook, ông Syrskyi cho biết tình hình tác chiến trên mặt trận Pokrovsk vẫn rất khó khăn. Các cuộc đối đầu quyết liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực Pokrovsk - Myrnohrad, với khoảng 50 cuộc đụng độ được ghi nhận mỗi ngày.

"Tôi đã làm việc trực tiếp với các cơ quan chỉ huy quân sự trên thực địa trong chuyến công tác đến mặt trận này. Đối phương đang cố gắng gia tăng áp lực, điều quân dự bị về phía Pokrovsk và tìm kiếm cơ hội để chọc thủng phòng tuyến của chúng ta bằng cả các cuộc tấn công quy mô lớn và các cuộc tiến công bí mật của các nhóm bộ binh nhỏ. Trong điều kiện như vậy, việc tổ chức phòng thủ đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ về tình hình, các quyết định linh hoạt và tính toán chính xác”, ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh cho biết, ông cũng đã thảo luận về cách giảm thiểu thương vong cho binh lính và bảo toàn khả năng chiến đấu của các đơn vị. "Mặc dù tình hình khó khăn, các chiến sĩ Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến. Tính chuyên nghiệp, sức chịu đựng, sự tận tâm và kinh nghiệm chiến đấu của họ không cho phép lực lượng Nga thực hiện ý định”.

Trước đó ngày 8/1, khi nói về mặt trận Pokrovsk, ông Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục kiểm soát phần phía bắc của thành phố và duy trì phòng thủ tích cực ở Myrnohrad.

skynews-ukraine-map-pokrovsk-707-7795.jpg
Vị trí Pokrovsk. (Bản đồ: Sky News)

Thành phố Pokrovsk nằm trên ngã ba đường bộ và đường sắt ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, với dân số trước xung đột khoảng 60.000 người.

Nơi đây từng là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, vì nằm trên tuyến đường chính mà quân đội sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác dọc theo tiền tuyến.

Việc giành được Pokrovsk sẽ tạo ra cho Mátxcơva nền tảng vững chắc để tiến về phía bắc Donetsk, nơi lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #Pokrovsk #Donetsk #quân đội Nga #quân đội Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục