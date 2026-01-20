Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ mời Trung Quốc tham gia Hội đồng Hòa bình

Minh Hạnh

TPO - Trung Quốc ngày 20/1 xác nhận đã nhận được thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Đây là một sáng kiến toàn cầu của Tổng thống Trump nhằm giải quyết các cuộc xung đột, bắt đầu bằng xung đột Dải Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để giải quyết các cuộc xung đột khác.

“Phía Trung Quốc nhận được lời mời từ Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ.

Khi được hỏi Trung Quốc đánh giá như thế nào về nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump trong năm qua, đặc biệt là xét đến lập trường của ông đối với Venezuela và Greenland, người phát ngôn không đưa ra bình luận.

xwonijswtnkuhd2k4l52uc7ika.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun. (Ảnh: Reuters)

"Trong năm qua, quan hệ Trung Quốc - Mỹ đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhìn chung đã đạt được sự ổn định”, ông Guo nói, giải thích rằng sự biến động trong mối quan hệ của hai nước là điều có thể dự đoán được.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để ổn định hơn nữa mối quan hệ trong khi vẫn bảo vệ lợi ích của chính mình, ông Guo nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Nga được mời tham gia Hội đồng và đang xem xét đề xuất.

Nhiều quốc gia trên khắp châu Âu, Trung Đông và châu Á, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ và các cường quốc khu vực, đã nhận được thư mời và đồng ý tham gia Hội đồng Hòa bình.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Nga #Trung Quốc #Hội đồng Hòa bình #Dải Gaza

