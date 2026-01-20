Nga tập kích thủ đô Kiev, Ukraine gặp khó

TPO - Trong đêm ngày 19, rạng sáng 20/1, lực lượng Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và nhiều loại tên lửa khác nhau vào Ukraine. Hướng tấn công chính là thủ đô Kiev.

Theo Không quân Ukraine, kể từ 19h ngày 19/1, Nga đã tấn công Ukraine bằng một tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phòng không dẫn đường S-300, 15 tên lửa hành trình Kh-101 và 339 máy bay không người lái các loại. Trong khi tên lửa được phóng từ Crimea, Vologda, Bryansk và Rostov thì máy bay không người lái phóng từ Kursk, Oryol, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Shatalovo và Bryansk cũng như Hvardiiske và Chauda ở Crimea.

Một số hình ảnh tại Ukraine sau cuộc tấn công của Nga.

Báo cáo ban đầu cho biết, tính đến 10h sáng ngày 20/1, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ và vô hiệu hóa 342 mục tiêu trên không, bao 14 tên lửa và 315 UAV. 5 tên lửa và 24 UAV khác đã công 11 khu vực, trong khi mảnh vỡ UAV bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, 2 tên lửa đã biến mất khỏi màn hình radar, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng đang được cập nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố mới nhất cho biết, đêm qua, Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng hơn 300 máy bay không người lái, tình hình khó khăn nhất hiện nay là Kiev.

"Cuộc tấn công của Nga bao gồm một số lượng đáng kể tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Cộng thêm hơn 300 máy bay không người lái tấn công... Tình hình khó khăn nhất hiện nay là ở Kiev, nơi một số lượng lớn các tòa nhà dân cư không có hệ thống sưởi", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, ngoài Kiev, một số khu vực như Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporizhzhia, Poltava, Sumy cũng bị tấn công. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng, hiện tại, mọi gói hỗ trợ đều quan trọng đối với Ukraine, đặc biệt là các tên lửa cho hệ thống Patriot, NASAMS và các hệ thống phòng không khác.