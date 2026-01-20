Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ukraine cải tổ hệ thống phòng không giữa lúc Nga tăng cường tập kích

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội nước này đang khai thác một khía cạnh mới của phòng không khi đất nước phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn mới của Nga.

6irbdws2efnlxl4itahry6nxuu.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ukraine vẫn đang chao đảo sau làn sóng tấn công của Nga hồi đầu tháng này, khiến hàng nghìn khu chung cư bị mất điện và hệ thống sưởi, đặc biệt là ở thủ đô Kiev.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi tăng cường phòng không, bao gồm cả việc tăng cường hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây của Ukraine.

"Sẽ có một cách tiếp cận mới đối với việc sử dụng hệ thống phòng không, liên quan đến các nhóm hỏa lực cơ động, máy bay không người lái đánh chặn và các khí tài phòng không 'tầm ngắn' khác", ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tối 19/1. "Hệ thống sẽ được chuyển đổi”.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky công bố việc bổ nhiệm một Phó Tư lệnh Không quân mới - ông Pavlo Yelizarov - để giám sát quá trình chuyển đổi này.

Ukraine đã phát triển hệ thống sản xuất máy bay không người lái kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022, nhấn mạnh rằng máy bay không người lái đánh chặn là một cách hiệu quả, tiết kiệm để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine phải "cực kỳ cảnh giác" trước các cuộc tấn công mới được dự đoán từ Nga.

"Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công, một cuộc tấn công quy mô lớn, và đang chờ thời điểm để thực hiện nó", ông Zelensky nói và kêu gọi người dân ở mọi khu vực "chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng nhanh nhất có thể".

Minh Hạnh
Reuters
#Ukraine #Nga #hệ thống phòng không #máy bay không người lái #xung đột Nga - Ukraine

