Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ngoại trưởng Nga lên án tình trạng vứt bỏ luật lệ toàn cầu

Bình Giang

TPO - Trong cuộc họp báo chiều nay (20/1), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các phóng viên trong nước và quốc tế, rằng những quy tắc ứng xử lâu đời trên trường quốc tế đã bị đảo lộn và thay thế bằng trò chơi “cá lớn nuốt cá bé”.

img-1927.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: RT)

Ông nhấn mạnh rằng những thay đổi trong trật tự quốc tế đang được cảm nhận không chỉ ở các nước đang phát triển mà ngay cả trong nội bộ phương Tây. Ông dẫn chứng cuộc khủng hoảng gần đây xoay quanh đảo Greenland và nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Nga cho rằng vấn đề này đã “gây sốc” cho Tây Âu, vì “trật tự dựa trên luật lệ” mà phương Tây sử dụng trong nhiều năm giờ đây đang được viết lại bởi chỉ 1 quốc gia: Mỹ.

Ông cũng bình luận về những nỗ lực gần đây của phương Tây nhằm làm suy yếu lợi thế kinh tế của Trung Quốc bằng các biện pháp trừng phạt và thuế quan, cho rằng những quy tắc đóng vai trò nền tảng trong quan hệ kinh tế quốc tế trong nhiều năm qua đã bị “vứt bỏ”.

“Dĩ nhiên, Mỹ muốn đàm phán, nhưng cho đến nay tất cả những điều này diễn ra mà không có bất kỳ tiêu chí chung nào, điều vốn là nền tảng cho hoạt động của Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại thế giới cho đến gần đây… Đây là trò chơi ‘kẻ mạnh luôn thắng’”, ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga khẳng định Mátxcơva sẽ tiếp tục đối thoại với các nước khác trên cơ sở bình đẳng và sẽ bảo vệ lợi ích của mình mà không xâm phạm quyền hợp pháp của bất kỳ ai, đồng thời “không cho phép bất cứ ai xâm phạm các quyền hợp pháp của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Nga cho rằng Vương quốc Anh không nên tiếp tục được gọi là “Great Britain” nữa, bởi đây là quốc gia duy nhất trên thế giới tự chính thức gọi mình là “Great” (Vĩ đại).

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập quan hệ với Nga và dàn xếp thoả thuận hoà bình giữa Nga và Ukraine, Mátxcơva coi Anh là “kẻ thù công khai số một”. Anh tuyên bố Nga là mối đe dọa đối với châu Âu.

Liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, Nga và phương Tây nhiều lần cáo buộc nhau tiến hành các chiến dịch gián điệp với cường độ chưa từng thấy kể từ thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.

Bình Giang
RT, Reuters
#Sergei Lavrov #Ukraine #Xung đột Ukraine #Greenland #Luật lệ quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục