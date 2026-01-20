Ngoại trưởng Nga lên án tình trạng vứt bỏ luật lệ toàn cầu

TPO - Trong cuộc họp báo chiều nay (20/1), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các phóng viên trong nước và quốc tế, rằng những quy tắc ứng xử lâu đời trên trường quốc tế đã bị đảo lộn và thay thế bằng trò chơi “cá lớn nuốt cá bé”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: RT)

Ông nhấn mạnh rằng những thay đổi trong trật tự quốc tế đang được cảm nhận không chỉ ở các nước đang phát triển mà ngay cả trong nội bộ phương Tây. Ông dẫn chứng cuộc khủng hoảng gần đây xoay quanh đảo Greenland và nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Nga cho rằng vấn đề này đã “gây sốc” cho Tây Âu, vì “trật tự dựa trên luật lệ” mà phương Tây sử dụng trong nhiều năm giờ đây đang được viết lại bởi chỉ 1 quốc gia: Mỹ.

Ông cũng bình luận về những nỗ lực gần đây của phương Tây nhằm làm suy yếu lợi thế kinh tế của Trung Quốc bằng các biện pháp trừng phạt và thuế quan, cho rằng những quy tắc đóng vai trò nền tảng trong quan hệ kinh tế quốc tế trong nhiều năm qua đã bị “vứt bỏ”.

“Dĩ nhiên, Mỹ muốn đàm phán, nhưng cho đến nay tất cả những điều này diễn ra mà không có bất kỳ tiêu chí chung nào, điều vốn là nền tảng cho hoạt động của Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại thế giới cho đến gần đây… Đây là trò chơi ‘kẻ mạnh luôn thắng’”, ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga khẳng định Mátxcơva sẽ tiếp tục đối thoại với các nước khác trên cơ sở bình đẳng và sẽ bảo vệ lợi ích của mình mà không xâm phạm quyền hợp pháp của bất kỳ ai, đồng thời “không cho phép bất cứ ai xâm phạm các quyền hợp pháp của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Nga cho rằng Vương quốc Anh không nên tiếp tục được gọi là “Great Britain” nữa, bởi đây là quốc gia duy nhất trên thế giới tự chính thức gọi mình là “Great” (Vĩ đại).

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập quan hệ với Nga và dàn xếp thoả thuận hoà bình giữa Nga và Ukraine, Mátxcơva coi Anh là “kẻ thù công khai số một”. Anh tuyên bố Nga là mối đe dọa đối với châu Âu.

Liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, Nga và phương Tây nhiều lần cáo buộc nhau tiến hành các chiến dịch gián điệp với cường độ chưa từng thấy kể từ thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.