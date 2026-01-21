Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về '365 chiến thắng' trong năm đầu nhiệm kỳ hai

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh dấu kỷ niệm một năm cầm quyền bằng cuộc họp dài gần hai tiếng tại Nhà Trắng, đề cập đến nhiều vấn đề từ các cuộc truy quét nhập cư đến giải Nobel Hòa bình.

Cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, cuộc họp báo bất ngờ được tổ chức hôm 20/1, trước khi Tổng thống Trump lên đường đến Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nội dung họp báo tập trung vào những thành tựu của ông Trump trong năm đầu tiên trở lại nắm quyền.

Nhưng trong bài phát biểu dài 81 phút, ông Trump liên tục lạc đề. Sau đó, ông trả lời câu hỏi của các phóng viên trong 24 phút, tổng thời gian phát biểu là 1 giờ 45 phút.

Vấn đề nhập cư và tội phạm chiếm phần lớn thời lượng trong bài phát biểu của Tổng thống Trump.

Ông mô tả các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), đặc biệt là những người hiện đang tham gia chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, là những người yêu nước. Ông lên án những người biểu tình chống lại họ là “những thành phần kích động được trả tiền”.

Ngay trong tháng đầu năm 2026, Tổng thống Trump đã triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, và ông đã cũng đe dọa sẽ triển khai quân đội chính quy đến Minnesota. Nhưng những động thái này đã vấp phải sự phản đối từ các quan chức địa phương.

“Đối với tôi, một thị trấn sẽ tốt hơn khi có quân đội”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, mà không đưa ra số liệu cụ thể, rằng Washington đã giảm tội phạm kể từ khi lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều đến thủ đô vào mùa hè năm ngoái. “Những người thân yêu của bạn sẽ không bị giết khi đi bộ qua thành phố”, ông nói.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump công bố một tập tài liệu dày cộp có tựa đề “365 Chiến Thắng trong 365 Ngày”, liệt kê những thành tựu hằng ngày kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1/2025.

Tập tài liệu liệt kê những thành tựu của Tổng thống Trump sau một năm cầm quyền. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cũng nhắc lại những tuyên bố trước đó, rằng ông đã giúp chấm dứt 8 cuộc xung đột ở nước ngoài. “Đã chấm dứt tám cuộc xung đột không hồi kết trong 10 tháng. Tôi đáng lẽ phải được nhận giải Nobel cho mỗi cuộc chiến, nhưng không. Tôi đã cứu sống hàng triệu người. Và đừng để ai nói với các bạn rằng Na Uy không kiểm soát giải Nobel. Giải thưởng này ở Na Uy. Na Uy kiểm soát nó. Họ đã đánh mất uy tín của mình", ông Trump nói mà không đưa ra bằng chứng.

Tổng thống Mỹ coi việc ông không được trao giải là một trong những lý do thúc đẩy việc sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch. Khi một phóng viên hỏi: “Ông sẽ làm những gì để giành được Greenland?”, Tổng thống trả lời: “Rồi các bạn sẽ biết.”

Một người khác hỏi, liệu sự tan rã của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có phải là cái giá đáng phải trả cho Greenland hay không, ông Trump khẳng định: “Sẽ có những điều tốt đẹp xảy ra cho tất cả mọi người".