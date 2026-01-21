Chiếc mũ châm biếm bất ngờ trở thành biểu tượng đoàn kết của Greenland

TPO - Cách châm biếm đầy dí dỏm của một cửa hàng thời trang ở Copenhagen dựa trên chiếc mũ bóng chày màu đỏ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ trở thành biểu tượng đoàn kết của Đan Mạch với Greenland.

Chiếc mũ in dòng chữ "Làm cho nước Mỹ đi chỗ khác". (Ảnh: Reuters)

Những chiếc mũ đỏ của cửa hàng này trông giống mũ “Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của những người ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng được sửa thành khẩu hiệu “Make America Go Away” (Làm cho nước Mỹ đi chỗ khác) và “Already Great” (Vốn đã vĩ đại).

Ông Michael - đồng sở hữu cửa hàng, cho biết những chiếc mũ này ế ẩm suốt nhiều tháng qua, nhưng gần đây bất ngờ được ưa chuộng. “Ban đầu chúng tôi chỉ làm 100 chiếc. Khi nó lan truyền trên mạng, mức độ phổ biến tăng vọt”, ông Michael chia sẻ.

Jesper Rabe Tonnesen - chủ sở hữu chính của cửa hàng, là người nghĩ ra một khẩu hiệu khác để in trên mũ: “Nu det NUUK” - một cách chơi chữ trong tiếng Đan Mạch, phát âm giống “Nu det nok” (Nghĩa là “Đã đủ rồi”), nhưng thay chữ “nok” bằng “Nuuk” - tên thủ phủ của Greenland.

“Tôi nghĩ: Làm thế nào để truyền tải thông điệp một cách đơn giản nhưng vẫn thể hiện lập trường cứng rắn?", Tonnesen nói với Reuters. Ông cho biết đã phân phát 300 chiếc mũ tại cuộc biểu tình diễn ra ở Copenhagen hôm 17/1.

Cuối tuần qua, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại Copenhagen và Nuuk, hô vang khẩu hiệu “Greenland không phải để bán” và tuần hành tới các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ, trong đó nhiều người đội những chiếc mũ này.

Ông Trump cho rằng Greenland giữ vai trò sống còn đối với an ninh của Mỹ do vị trí chiến lược và trữ lượng khoáng sản, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Những lời đe dọa này đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). “Mọi người đều cảm thấy thôi thúc phải ra ngoài và gửi đi một thông điệp. Chúng tôi thấy đã quá đủ rồi - chán nản, buồn bã và mệt mỏi”, ông Tonnesen nói.