Mang súng vượt biên vào Nga để gặp bạn gái quen qua mạng, người đàn ông Mỹ bị phạt tù 5 năm

TPO - Toà án Sochi (Nga) đã tuyên án một công dân Mỹ 5 năm tù giam vì tội vượt biên trái phép và mang theo vũ khí, khi người này đi thuyền từ Mỹ đến gặp một phụ nữ Nga quen qua mạng.

Người đàn ông nói trên - được xác định là Charles Wayne Zimmerman - đã nhận tội, nhưng khai trước tòa rằng ông cất vũ khí trên du thuyền để tự vệ và ông không biết về luật pháp Nga, theo tuyên bố của tòa án hồi đầu tuần này.

Trước đó, Zimmerman đã khởi hành từ Bắc Carolina (Mỹ) đến Bồ Đào Nha vào tháng 7/2024, sau đó đi qua Địa Trung Hải và Biển Đen để đến cảng Sochi.

"Zimmerman khai trước tòa rằng ông ấy đã quen một người phụ nữ đến từ Kazan qua mạng Internet, và quyết định đi du thuyền của mình đến gặp cô ấy”, tòa án cho biết thêm. "Khi khởi hành, ông ấy không tìm hiểu luật pháp Nga và tin rằng có thể cất giữ vũ khí trên du thuyền để tự vệ”.

Charles Wayne Zimmerman. (Ảnh: New York Post)

Khẩu súng trên thuyền của Zimmerman. (Ảnh: New York Post)

Cơ quan điều tra đã công bố đoạn video cho thấy một khẩu súng trường và đạn dược bị thu giữ từ du thuyền của Zimmerman.

Theo New York Post, Zimmerman đã nói với người thân rằng ông sẽ đi New Zealand, trước khi thay đổi lộ trình và hướng về châu Âu.

“Lần cuối cùng có người nghe được tin về Zimmerman là vào ngày 23/7/2024. Ông ấy đã thông báo với một thành viên trong gia đình rằng ông sẽ khởi hành trên chiếc thuyền buồm của mình đến Địa Trung Hải”, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết trong thông báo tìm người mất tích được phát đi vào tháng 9/2024.

Gần năm sau, vào tháng 6/2025, du thuyền của Zimmerman cập cảng Sochi (Nga).

Hiện chưa rõ ông Zimmerman bị bắt giữ vào thời điểm nào, vì các thủ tục tố tụng nhằm vào ông không được truyền thông Nga đưa tin trước đó.

Phía Mỹ hiện chưa bình luận về bản án của công dân này.