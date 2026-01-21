Hé lộ danh sách các quốc gia Mỹ mời tham dự Hội đồng Hòa bình

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời chính thức tới 49 quốc gia cùng Ủy ban châu Âu tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, một cơ chế do Mỹ đề xuất nhằm giám sát quản trị, thúc đẩy hòa bình và tái thiết khu vực này sau xung đột, theo Bloomberg.

Sáng kiến trên gắn với một kế hoạch gồm 20 điểm do phía Mỹ xây dựng, với mục tiêu hướng tới ổn định lâu dài cho Dải Gaza. Tổng thống Trump mong muốn lễ ký kết thành lập hội đồng được tổ chức bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào thứ Năm (22/1). Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, một số quốc gia được mời đã đề nghị xem xét lại phạm vi hoạt động cũng như các điều khoản liên quan đến cơ chế này.

Danh sách các quốc gia và tổ chức được Bloomberg tổng hợp bao gồm: Albania, Argentina, Úc, Áo, Bahrain, Belarus, Brazil, Canada, Síp, Ai Cập, Ủy ban châu Âu, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Jordan, Kazakhstan, Ma-rốc, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Oman, Pakistan, Paraguay, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Qatar, Romania, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, Slovenia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Ukraine, Uzbekistan và Việt Nam. Danh sách này hiện vẫn có thể được điều chỉnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mặc dù Trung Quốc không xuất hiện trong danh sách nêu trên, song Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/1 cho biết Bắc Kinh đã nhận được thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng.

Trước đó, ngày 15/1, Tổng thống Trump tuyên bố thành lập Hội đồng Hòa bình nhằm giám sát công tác quản trị Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột. Theo đề xuất, nhiệm kỳ thành viên của hội đồng là ba năm; các quốc gia đóng góp trên 1 tỷ USD tiền mặt trong năm đầu tiên có thể được xem xét duy trì ghế lâu dài.

Đến nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Argentina và Thủ tướng Hungary đã xác nhận chấp nhận lời mời tham gia. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối, với lý do Paris cho rằng điều lệ hoạt động của hội đồng có thể vượt ra ngoài khuôn khổ vấn đề Dải Gaza và ảnh hưởng tới cấu trúc thể chế hiện nay của Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh sáng kiến đối với Dải Gaza, chính quyền Mỹ cũng đang cân nhắc khả năng thành lập một Hội đồng Hòa bình tương tự cho Ukraine. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giám sát việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn và điều phối các hoạt động hậu chiến. Theo Financial Times, Kiev coi sáng kiến ​​này là một trong những đề xuất đáng chú ý trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Nga.