Thế giới

Google News

Tổng thống Pháp tuyên bố không chấp nhận ‘phận chư hầu’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố châu Âu sẽ không khuất phục trước các hành vi bắt nạt hay đe dọa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng áp mức thuế rất cao nếu châu Âu không để Mỹ tiếp quản Greenland.

ap26020490298254.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu ở Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos.
﻿(Ảnh: AP)

Trong khi nhiều lãnh đạo châu Âu khác cố giữ thái độ chừng mực để tránh gây căng thẳng hơn nữa cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thì Tổng thống Macron đã phản công mạnh mẽ.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 20/1 (giờ địa phương), ông nói rằng Pháp và châu Âu sẽ không “thụ động chấp nhận luật của kẻ mạnh”, cảnh báo rằng làm như vậy sẽ là chấp nhận “thân phận chư hầu”.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh châu Âu sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và thượng tôn pháp luật, bất chấp tình trạng mà ông gọi là xu hướng chuyển sang một thế giới không có luật lệ. Ông cho biết điều này có thể bao gồm việc Liên minh châu Âu (EU) đáp trả bằng các biện pháp thương mại mạnh mẽ.

“Chúng tôi coi trọng sự tôn trọng hơn là bắt nạt. Và chúng tôi coi trọng thượng tôn pháp luật hơn bạo lực”, ông Macron nói.

Bài phát biểu được ông Macron đưa ra sau khi ông Trump đe dọa sẽ áp mức thuế rất cao với rượu vang và sâm-panh Pháp, đồng thời đăng tải các tin nhắn riêng tư với ông Macron, dù điều này vi phạm thông lệ ngoại giao.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan tăng dần với hàng hoá nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, cho đến khi Mỹ mua được Greenland. Các quốc gia EU gọi đây là hành vi “tống tiền”.

“Việc Washington liên tục áp các mức thuế mới là điều ‘hoàn toàn không thể chấp nhận, đặc biệt khi chúng được sử dụng làm đòn bẩy chống lại chủ quyền lãnh thổ”, Tổng thống Pháp phát biểu tại Davos.

Các lãnh đạo EU quyết định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels vào tối 22/1 để bàn về Greenland.

Ông Macron đang thúc đẩy EU sử dụng Công cụ chống cưỡng ép để hạn chế Mỹ tiếp cận các gói thầu công hoặc siết chặt thương mại dịch vụ, bao gồm nền tảng công nghệ.

Quan hệ giữa Tổng thống Trump và châu Âu xấu đi nghiêm trọng từ khi nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc cực từ tay Đan Mạch. Tình trạng này đang gây chao đảo cho ngành công nghiệp châu Âu và rung chuyển các thị trường tài chính.

Ông Trump cũng tỏ ra không hài lòng với việc Pháp không thiết tha với Hội đồng Hòa bình mà ông đứng đầu.

Khi được hỏi về lập trường của ông Macron với Hội đồng Hòa bình, ông Trump nói với báo chí hôm 20/1: “Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và sâm-panh của ông ta, và ông ta sẽ tham gia, nhưng ông ta không bắt buộc phải tham gia”.

Ông Macron xác nhận ông không có kế hoạch ở lại Davos đến thứ Tư, thời điểm ông Trump bắt đầu đến để dự các sự kiện của diễn đàn.

“Tôi không cần thay đổi lịch trình”, Tổng thống Macron nói và cho biết việc ông rời Davos vào buổi tối 21/1 đã được lên kế hoạch từ lâu.

Bình Giang
AP, Reuters
#WEF Davos #Diễn đàn kinh tế thế giới #Tổng thống Pháp #Tổng thống Macron #Greenland #Căng thẳng Mỹ - Châu Âu

