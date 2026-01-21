Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giả danh ngân hàng, lừa đảo hơn 2.000 người

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhóm đối tượng giả danh ngân hàng, mua dữ liệu cá nhân, tuyển 80 người làm nhân viên, gọi điện chào vay tiền với lãi suất 0%... để chiếm đoạt số tiền gần 4,3 tỷ đồng của hơn 2.000 nạn nhân.

Ngày 21/1, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổi, quê Đồng Nai) 16 năm tù; Trần Danh Quân (26 tuổi, quê Thái Nguyên) 12 năm 6 tháng tù và Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi, quê Lâm Đồng) 13 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

z7429042002977282472a9cd8bd11261e9f6cc079130bajpg-1768363718772.png
Ba bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 6/2022, Thạch mua trên mạng xã hội dữ liệu thông tin cá nhân của khoảng 5.000 người (gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại). Sau đó, bị cáo này thuê nhà trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú cũ), đầu tư trang thiết bị điện tử, tuyển dụng khoảng 80 nhân viên giả danh ngân hàng và thuê Hoàng Anh Tuấn (anh vợ Thạch), Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát.

Nguyễn Hồng Thạch cung cấp dữ liệu thông tin "khách hàng" cho Tuấn và Quân để phân phát cho nhân viên gọi điện chào mời vay 20–100 triệu đồng với lãi suất 0%, chỉ cần đóng “phí bảo hiểm” từ 1,7–3,8 triệu đồng.

Sau khi "khách hàng" đồng ý, nhóm này yêu cầu cung cấp hồ sơ, gửi hợp đồng và thẻ ngân hàng giả qua chuyển phát nhanh, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ tiền mặt của nạn nhân rồi chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định có khoảng 2.169 người đăng ký vay, trong đó 2.151 người đã nộp phí. Thạch và Tuấn nhận từ các bưu cục gần 4,3 tỷ đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nạn nhân.

Tân Châu
#Mua dữ liệu cá nhân #Giả danh ngân hàng #Lừa đảo #Tòa tuyên án

Xem thêm

Cùng chuyên mục