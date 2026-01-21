Giả danh ngân hàng, lừa đảo hơn 2.000 người

TPO - Nhóm đối tượng giả danh ngân hàng, mua dữ liệu cá nhân, tuyển 80 người làm nhân viên, gọi điện chào vay tiền với lãi suất 0%... để chiếm đoạt số tiền gần 4,3 tỷ đồng của hơn 2.000 nạn nhân.

Ngày 21/1, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổi, quê Đồng Nai) 16 năm tù; Trần Danh Quân (26 tuổi, quê Thái Nguyên) 12 năm 6 tháng tù và Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi, quê Lâm Đồng) 13 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 6/2022, Thạch mua trên mạng xã hội dữ liệu thông tin cá nhân của khoảng 5.000 người (gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại). Sau đó, bị cáo này thuê nhà trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú cũ), đầu tư trang thiết bị điện tử, tuyển dụng khoảng 80 nhân viên giả danh ngân hàng và thuê Hoàng Anh Tuấn (anh vợ Thạch), Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát.

Nguyễn Hồng Thạch cung cấp dữ liệu thông tin "khách hàng" cho Tuấn và Quân để phân phát cho nhân viên gọi điện chào mời vay 20–100 triệu đồng với lãi suất 0%, chỉ cần đóng “phí bảo hiểm” từ 1,7–3,8 triệu đồng.

Sau khi "khách hàng" đồng ý, nhóm này yêu cầu cung cấp hồ sơ, gửi hợp đồng và thẻ ngân hàng giả qua chuyển phát nhanh, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ tiền mặt của nạn nhân rồi chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định có khoảng 2.169 người đăng ký vay, trong đó 2.151 người đã nộp phí. Thạch và Tuấn nhận từ các bưu cục gần 4,3 tỷ đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nạn nhân.