Pháp luật

Google News

Cô gái giúp bạn trai mang hơn 8kg pháo đi cất giấu trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Hà Hằng
TPO - Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Vĩnh Phúc đang xác minh, xử lý vụ việc tàng trữ pháo hoa nổ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Bích Phương (SN 1990, trú tại thôn Vinh Quang, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm. Phương là nhân viên cửa hàng tạp hóa hoạt động trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

image.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện Trần Thị Bích Phương tàng trữ pháo hoa.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Phương đang mang số pháo hoa nổ đi cất giấu trong khuôn viên bệnh viện. Tang vật thu giữ gồm 5 khối pháo hoa nổ loại dàn 49, với tổng khối lượng 8,4kg. Cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” theo Điều 191, Bộ luật Hình sự.

image-1.jpg
Số pháo hoa lực lượng chức năng phát hiện.

Quá trình mở rộng điều tra, Trần Thị Bích Phương khai nhận số pháo hoa nổ trên do Đặng Văn Trung, sinh năm 1985, trú tại thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ, là bạn trai của Phương, đưa cho Phương cất giấu để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Hằng
#pháo hoa #Vĩnh Phúc #công an #tàng trữ hàng cấm #bệnh viện

