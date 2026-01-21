Nhân viên ngân hàng phối hợp với bạn thân 'dàn kịch' lừa 8 tỷ đồng

TPO - Một nhân viên ngân hàng tại Phú Quốc đã dựng lên kịch bản vay vốn giả, lôi kéo bạn thân cùng tham gia, qua đó chiếm đoạt của các nạn nhân tổng cộng 8 tỷ đồng.

Ngày 21/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Đức, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường (cùng 38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) tổng cộng 22 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Lê Văn Đức là nhân viên tín dụng tại một ngân hàng chi nhánh Phú Quốc. Qua công việc, Đức quen biết anh Phạm Đình Duy và chị Trần Thị Hậu, những người thường cho vay tiền đáo hạn ngân hàng. Đầu năm 2024, do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, Đức nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Đức, Tài và Cường (bên trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: V. Vũ.

Để thực hiện ý đồ, Đức bịa đặt thông tin có nhiều khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng trong ngắn ngày. Đức nhờ bạn thân là Nguyễn Thế Cường và Phạm Út Đạt đóng giả người vay để gặp người cho vay nhằm tạo lòng tin với các nạn nhân. Số tiền vay được, thay vì sử dụng đáo hạn ngân hàng như cam kết, Đức đem trả nợ cá nhân và tiêu xài.

Cụ thể, ngày 12/1/2024, Đức nói dối anh Phạm Đình Duy có khách cần vay tiền đáo hạn trong 3 ngày. Tin tưởng, anh Duy đã chuyển cho Đức tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Đức sử dụng toàn bộ để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tiếp đó, ngày 17/1/2024, Đức tiếp tục giới thiệu Nguyễn Thế Cường với chị Trần Thị Hậu là khách hàng cần vay 2,5 tỷ đồng đáo hạn ngân hàng. Tin lời, chị Hậu chuyển tiền cho Cường, sau đó toàn bộ số tiền này được chuyển lại cho Đức. Đức chỉ chuyển cho Cường một phần để trả lãi trước, phần còn lại tiếp tục bị chiếm đoạt.

Ngày 18/1/2024, Đức tiếp tục “dựng kịch” tương tự, nhờ Phạm Út Đạt đóng giả khách hàng vay 3 tỷ đồng trong thời hạn 5 ngày. Sau khi chị Hậu chuyển tiền, Đạt chuyển toàn bộ cho Đức, còn Đức tiếp tục sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến 8 tỷ đồng.

Ngày 25/9/2024, nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, anh Duy và chị Hậu đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đến nay, chị Hậu đã được gia đình bị cáo Đức bồi thường hơn 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, anh Duy yêu cầu bị cáo Đức bồi thường đủ 2,5 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đức 8 năm 6 tháng tù, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.