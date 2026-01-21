Vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai: Công an rà soát đơn hàng 'áo khoác và mũ bảo hiểm in chữ Grap'

Ngày 21/1, Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản về việc phối hợp điều tra gửi tới các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hoá liên quan tới vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, qua kết quả điều tra ban đầu xác định 2 đối tượng gây án mặc áo khoác màu xanh và đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab màu trắng ở hai bên, đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, BKS: 77G1-313.12. Để phục vụ công tác đấu tranh làm rõ đối tượng gây án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa tại tỉnh Gia Lai phối hợp kiểm tra rà soát cung cấp các nội dung liên quan, phục vụ công tác truy tìm đối tượng.

Hai đối tượng tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Trong đó cung cấp thông tin khoảng thời gian từ ngày 1-19/1/2026, các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa có nhận vận chuyển và giao hàng là "Áo khoác và mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab" cho các khách hàng nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai không? Nếu có cung cấp thông tin người gửi, người đặt hàng và nhận hàng (như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản xã hội người nhận, phương tiện dùng đi đến nhận hàng hoặc các thông tin khác...). Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn có đặc điểm như trên đến để giao dịch thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp giải quyết. Thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ số 267 đường Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý là trung tá Lê Hoài Đức, số điện thoại 0963352222.

Từ clip ghi lại cho thấy, hai đối tượng cướp ngân hàng này rất chuyên nghiệp, được chuẩn bị, tính toán rất kỹ lưỡng. Điều này đã gây khó khăn lớn trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng.

Hai đối tượng hành động dứt khoát, chuyên nghiệp.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá. Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho đồng chí thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại 0966791268), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.