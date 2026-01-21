Hai đối tượng trộm 100 cây sâm Ngọc Linh

TPO - Trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 14/1, H.T.N (20 tuổi) và N.V.V (13 tuổi) đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, gồm 2 vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh và 1 vụ trộm cắp xe máy

Ngày 21/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Trà Linh vừa tạm giữ H.T.N (SN 2005, trú thôn 3, xã Trà Linh, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

H.T.N và N.V.V tại cơ quan công an. Ảnh CA

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ vùng trồng Sâm Ngọc Linh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Trà Linh phát hiện H.T.N và N.V.V (SN 2012, cùng trú thôn 3, xã Trà Linh) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra liên tiếp tại địa phương nên tập trung lực lượng xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 11 - 14/1, hai đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, gồm 2 vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh và 1 vụ trộm cắp xe mô tô, gây thiệt hại đáng kể cho người dân trên địa bàn xã.

Quá trình đấu tranh, công an thu giữ tang vật gồm 100 cây sâm Ngọc Linh (từ 1 đến 5 năm tuổi), trị giá khoảng 63 triệu đồng và 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, trị giá khoảng 16 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Trà Linh đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với đối tượng H.T.N theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.