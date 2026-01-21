Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hai đối tượng trộm 100 cây sâm Ngọc Linh

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 14/1, H.T.N (20 tuổi) và N.V.V (13 tuổi) đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, gồm 2 vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh và 1 vụ trộm cắp xe máy

Ngày 21/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Trà Linh vừa tạm giữ H.T.N (SN 2005, trú thôn 3, xã Trà Linh, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

3ca085b443f0cdae94e1-9782.jpg
H.T.N và N.V.V tại cơ quan công an. Ảnh CA

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ vùng trồng Sâm Ngọc Linh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Trà Linh phát hiện H.T.N và N.V.V (SN 2012, cùng trú thôn 3, xã Trà Linh) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra liên tiếp tại địa phương nên tập trung lực lượng xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 11 - 14/1, hai đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, gồm 2 vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh và 1 vụ trộm cắp xe mô tô, gây thiệt hại đáng kể cho người dân trên địa bàn xã.

Quá trình đấu tranh, công an thu giữ tang vật gồm 100 cây sâm Ngọc Linh (từ 1 đến 5 năm tuổi), trị giá khoảng 63 triệu đồng và 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, trị giá khoảng 16 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Trà Linh đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với đối tượng H.T.N theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Hoài Văn
#Trộm cắp #Sâm Ngọc Linh #Đà Nẵng #Công an #Nghi phạm #Xã Trà Linh #tạm giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục