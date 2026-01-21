Quảng Ninh bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn

TPO - Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hai đối tượng liên quan chuyên án sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đấu tranh, triệt phá đường dây do Vũ Thị Thu Hà, (SN 1996, trú phường Thanh Sơn 3, tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics, bị xác định là người cầm đầu.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra xưởng sản xuất của công ty này có địa chỉ tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh phát hiện số lượng lớn sản phẩm và tang vật có dấu hiệu làm giả, không đảm bảo chất lượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH Celab Cosmetics.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2.976 chai thuốc nhuộm tóc giả có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”, cùng 960 chai dầu gội nhãn hiệu “Mira”, 504 chai dầu gội nhãn hiệu “Colab Glamour” có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ hệ thống máy móc và phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả như máy trộn, máy chiết rót, máy phát điện, cùng nhiều bao bì, vỏ chai và lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục thu giữ 8.531 sản phẩm thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu “Hamiko” tại chỗ ở của các đối tượng, nâng tổng số tang vật bị tạm giữ đến nay lên 11.507 sản phẩm.

Quá trình đấu tranh xác định, Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng. Hoạt động sản xuất được tổ chức khép kín, bí mật và ngụy trang tinh vi, cổng xưởng khóa chặt bên ngoài khi công nhân làm việc nhằm tạo vỏ bọc cơ sở không hoạt động, bên trong cửa đóng kín, cài then. Xưởng được phân chia rõ các khu vực tập kết nguyên liệu, pha trộn, chiết rót, đóng gói và khu sinh hoạt của công nhân. Đáng chú ý, đối tượng còn tận dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá dây chuyền, giới thiệu năng lực gia công mỹ phẩm, qua đó ngụy trang hành vi sản xuất hàng giả dưới danh nghĩa nhận gia công sản phẩm, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Các sản phẩm được làm giả rất tinh vi .

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 11/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, Hà đã nhận sản xuất cho Lê Thị Phương Liên, sinh năm 1994, trú tổ 3, khu Phong Thái, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, tổng cộng 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”. Sau khi nhận hàng, Liên sử dụng Facebook chạy quảng cáo, rao bán công khai, đồng thời phân phối sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các hội, nhóm kinh doanh trực tuyến.

Cơ quan điều tra nhận định, các thủ đoạn quảng cáo được thực hiện có chủ đích, sử dụng hình ảnh và thông tin mô phỏng hàng thật để đánh lừa người tiêu dùng, tạo niềm tin giả về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Việc tiêu thụ hàng giả chủ yếu thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và giao hàng bằng các đơn vị vận chuyển, làm gia tăng khó khăn cho công tác đấu tranh, đồng thời cho thấy xu hướng tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng lợi dụng không gian mạng để hoạt động.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Phương Liên, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định.