Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ lý do chưa thể chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lý giải nguyên nhân khiến ông chưa thể chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cho rằng lập trường khác biệt giữa các bên liên quan đang là trở ngại chính.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã chấm dứt tám cuộc xung đột quốc tế trước đây, cho rằng đây là điều mà các đời tổng thống Mỹ tiền nhiệm chưa từng đạt được.

"Tôi đã làm tám lần. Lý do tôi làm điều đó là vì nó dễ dàng đối với tôi. Và tôi không làm điều đó để giành giải Nobel. Tôi làm điều đó vì tôi tin rằng có thể cứu được sinh mạng của rất nhiều người", ông nói.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump cho biết ông đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột cuối cùng, ám chỉ cuộc chiến Nga - Ukraine. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump thừa nhận tiến trình này gặp trở ngại do sự thiếu đồng thuận từ cả hai phía và đó là lý do khiến ông vẫn chưa thể chấm dứt cuộc xung đột.

"Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề Nga và Ukraine. Và khi Nga sẵn sàng, Ukraine thì chưa. Khi Ukraine sẵn sàng, Nga coi như xong... Và tôi đang cố gắng hoàn thành việc đó", ông nhấn mạnh.

Trước khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức, mục tiêu này vẫn chưa đạt được, dù chính quyền Mỹ đã thúc đẩy nhiều sáng kiến ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài.

Theo Nhà Trắng, một kế hoạch hòa bình ban đầu gồm 28 điểm đã được xây dựng và sau đó rút gọn còn 20 điểm. Song song với đó, các cuộc thảo luận liên quan đến bảo đảm an ninh và kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế cho Ukraine vẫn đang được tiếp tục.

Quỳnh Như
Tass
#Tổng thống Trump #Ukraine #xung đột #Nga-Ukraine #hòa bình #ngoại giao #chấm dứt xung đột

