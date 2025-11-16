Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thuế TP Huế vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả danh công chức thuế để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người nộp thuế trên địa bàn.

Chiều 16/11, thông tin từ Thuế TP Huế cho biết vừa gửi văn bản đến các tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế nhằm cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo.

Theo Thuế TP Huế, thời gian gần đây, một số đối tượng gọi điện tự xưng là công chức thuế, yêu cầu người nộp thuế đến làm việc, hướng dẫn định danh điện tử, hoặc thông báo về chính sách giảm, hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025 qua điện thoại.

van-ban-gia-mao-co-quan-thuejpg.jpg
Văn bản giả mạo cơ quan thuế tại Huế nhằm mục đích lừa đảo.﻿

Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cán bộ thuế để mời tập huấn, bán tài liệu, hoặc yêu cầu cung cấp tài khoản eTax Mobile, mã số thuế… nhằm mục đích chiếm đoạt tài khoản mạng, tài khoản ngân hàng và tài sản của người nộp thuế.

Thuế TP Huế khẳng định đây đều là hành vi mạo danh, lợi dụng danh nghĩa, uy tín cơ quan thuế để trục lợi bất chính. Cơ quan thuế hiện đã công khai danh sách công chức theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các bộ phận tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Thuế TP Huế (thuathienhue.gdt.gov.vn).

Thuế TP Huế đề nghị người nộp thuế chủ động tra cứu, xác minh và liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế trong mọi trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Ngọc Văn
#TP Huế #Cảnh báo #thủ đoạn #giả danh #cơ quan thuế #lừa đảo #người nộp thuế #eTax Mobile #mã số thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục