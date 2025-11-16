Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế

TPO - Thuế TP Huế vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả danh công chức thuế để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người nộp thuế trên địa bàn.

Chiều 16/11, thông tin từ Thuế TP Huế cho biết vừa gửi văn bản đến các tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế nhằm cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo.

Theo Thuế TP Huế, thời gian gần đây, một số đối tượng gọi điện tự xưng là công chức thuế, yêu cầu người nộp thuế đến làm việc, hướng dẫn định danh điện tử, hoặc thông báo về chính sách giảm, hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025 qua điện thoại.

Văn bản giả mạo cơ quan thuế tại Huế nhằm mục đích lừa đảo.﻿

Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cán bộ thuế để mời tập huấn, bán tài liệu, hoặc yêu cầu cung cấp tài khoản eTax Mobile, mã số thuế… nhằm mục đích chiếm đoạt tài khoản mạng, tài khoản ngân hàng và tài sản của người nộp thuế.

Thuế TP Huế khẳng định đây đều là hành vi mạo danh, lợi dụng danh nghĩa, uy tín cơ quan thuế để trục lợi bất chính. Cơ quan thuế hiện đã công khai danh sách công chức theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các bộ phận tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Thuế TP Huế (thuathienhue.gdt.gov.vn).

Thuế TP Huế đề nghị người nộp thuế chủ động tra cứu, xác minh và liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế trong mọi trường hợp có dấu hiệu bất thường.