Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an điều tra vụ sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa chuyển vụ việc sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu đến Cơ quan Công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chủ cở sở sản xuất bia hơi giả mạo nhãn hiệu là ông Trần Mạnh T (trú tại xã Hiệp Hòa, Bắc Ninh). Cơ sở này đã sản xuất bia hơi gắn nhãn hàng hóa giả mạo của bia hơi ID do Công ty Habeco-ID (Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên) và bia hơi Hà Nội do Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sản xuất.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an xã Hiệp Hòa và lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa đối với hộ kinh doanh của ông T.

anh-bao.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra kho nhà ông T. Ảnh: Thanh Ngân

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh bia mang nhãn mác giả mạo. Tang vật bị thu giữ gồm: 41 keg bia thành phẩm đã đóng nắp, 50 keg bia chưa dập nắp, 105 vỏ keg, 1.050 nắp kim loại, 1.700 nắp nhựa màu đỏ, cùng nhiều dụng cụ in nhãn và thiết bị kẹp nắp.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thắng
#sản xuất bia hơi giả mạo #nhãn hiệu bia giả #Bắc Ninh điều tra bia giả #bia hơi nhái thương hiệu #Cơ quan công an Bắc Ninh #kiểm tra sản xuất bia giả #điều tra hành vi gian lận thương mại #bằng chứng bia giả #quản lý thị trường Bắc Ninh #xử lý hành vi sản xuất bia giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục