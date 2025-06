Triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn cho thú cưng nghi giả mạo nhãn hiệu

TPO - Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa chủ trì triệt phá một cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu Catsrang – thương hiệu thức ăn cho mèo của Công ty TNHH Fusion Group.

Cụ thể, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13 ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, cùng với Kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì triệt phá một cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu Catsrang – thương hiệu thức ăn cho mèo của Công ty TNHH Fusion Group.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hưng Yên và Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đột xuất 3 địa điểm thuộc Khu đô thị ở huyện Văn Giang, do N.C.T. (SN 1997, trú tại xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) và L.V.T. (SN 1993, trú tại xã Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ: 396 bao thức ăn hỗn hợp cho mèo loại 5kg mang nhãn hiệu Catsrang (có dấu hiệu giả mạo); 188 bao nguyên liệu loại 20kg không nhãn mác, nghi là thức ăn cho mèo dùng để chiết sang bao nhỏ; 42 túi zip không nhãn chứa thức ăn cho mèo; 830 tem nhãn phụ ghi thông tin Công ty TNHH Fusion Group – đơn vị độc quyền nhập khẩu sản phẩm chính hãng từ Hàn Quốc; Cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất, đóng gói, livestream bán hàng như máy hàn túi, cân điện tử, laptop, 8 điện thoại và thiết bị ghi hình. Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh kinh tế phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook) và 4 tài khoản trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiktok) do N.C.T., quản lý có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Catsrang nhưng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an xác định các đối tượng đã bắt đầu hoạt động sản xuất, chiết rót, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm từ tháng 12/2024.

Phương thức hoạt động của các đối tượng được tổ chức chặt chẽ và hết sức tinh vi: Livestream bán hàng ẩn danh, chỉ quay sản phẩm, không để lộ hình ảnh người thật hoặc địa điểm; Thay đổi thời gian hoạt động liên tục, xếp hàng và vận chuyển rất nhanh, kín đáo; Làm giả bao bì, tem phụ, sao chép mẫu mã sản phẩm thật đến từng chi tiết: trọng lượng, kích thước, màu sắc; Che giấu giao dịch, đóng cửa kín mít, kiểm soát kỹ người ra vào.

Theo kết quả ban đầu, toàn bộ hoạt động có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng cho vật nuôi, vi phạm quy định của pháp luật về hàng hóa và sở hữu trí tuệ. Toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật đã được Phòng An ninh kinh tế bàn giao cho Phòng An ninh điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.