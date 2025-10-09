Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Giả mạo thông báo của trường đại học ở TPHCM để tuyển du học sinh

Hương Chi
TPO - Lãnh đạo Trường Đại học Bình Dương (TPHCM) khẳng định, văn bản có dấu mộc đỏ về việc tuyển du học sinh đang phát tán trên mạng xã hội là giả mạo, đồng thời khuyến cáo học sinh và phụ huynh cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

Ngày 9/10, mạng xã hội xôn xao chia sẻ một văn bản có đóng dấu mộc đỏ, chữ ký, tên hiệu trưởng được cho là thông báo của Trường Đại học Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM), về việc tuyển sinh du học tại Singapore.

Theo nội dung văn bản trên, Trường Đại học Bình Dương liên kết với Đại học Quốc gia Singapore, xét tuyển 17 chỉ tiêu du học tại quốc gia này. Điều kiện để được trúng tuyển là học sinh phải có kết quả học bạ từ 7,5 điểm trở lên và chứng minh tài chính có tối thiểu từ 300 triệu đồng.

Trong thông báo còn có đường link và đề nghị người có nhu cầu phải cập nhật để được hướng dẫn chi tiết.

dai-hoc.jpg
dai-hoc-1.jpg
Văn bản giả mạo được chia sẻ trên mạng xã hội

Liên quan đến văn bản được lan truyền trên mạng xã hội, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Bình Dương khẳng định, đó là văn bản giả mạo, không do trường ban hành.

"Hiện nay xuất hiện một số nội dung, thông tin mạo danh trường để thu thập thông tin cá nhân, kêu gọi chuyển tiền hoặc cung cấp các khoản thu trái quy định. Phụ huynh và sinh viên không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác minh tính chính xác của thông tin"- đại diện lãnh đạo Trường Đại học Bình Dương khuyến cáo và cho biết đến nay nhà trường chưa có thông tin ai là nạn nhân bị lừa đảo bởi văn bản giả mạo kể trên.

