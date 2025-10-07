Vụ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em giả: 21 cán bộ, lãnh đạo cấp cục, vụ nhận tiền ‘bôi trơn’

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi đưa, môi giới, nhận hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL, với 21 cán bộ thuộc một số cục, vụ của Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp & Môi trường và Bộ Khoa học & Công nghệ có dấu hiệu nhận tiền bất chính.

Làm rõ 37 công ty, khởi tố 55 bị can

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Đây là diễn biến điều tra mở rộng vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường, mà Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phanh phui hồi tháng 4/2025.

Cụ thể, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức diễn ra chiều qua, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã thông tin về tiến độ và kết quả điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ” liên quan đến Công ty TNHH Khoa học TSL và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi của 37 công ty, cá nhân môi giới, đồng thời triệu tập, ghi lời khai 151 đối tượng. Ban đầu, CQĐT đã khởi tố 55 bị can tại Công ty TSL, cùng một số công ty và cá nhân môi giới về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định thay đổi tội danh khởi tố với số bị can này sang tội “Giả mạo trong công tác”. Tiếp đó, ngày 23/9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 10 bị can về cùng tội danh.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên 361 thiết bị, máy móc, với giá trị khoảng trên 30 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.

21 lãnh đạo cấp vụ, cục bị cáo buộc nhận hối lộ

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra hành vi “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ” (Điều 364, 365 BLHS), cơ quan công an đã khởi tố bổ sung tội danh đối với 4 bị can gồm: Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Hà Linh. Từ lời khai và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ 21 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên thuộc 6 vụ, cục gồm: Cục Quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương; Vụ Quản lý chất lượng môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ Hợp chuẩn hợp quy thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (sau là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Bộ Khoa học và công nghệ) có hành vi nhận tiền của Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Hà Linh, Hồ Thị Thanh Phương, để tạo thuận lợi trong việc cấp phép, chỉ định các cơ sở kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng cho Công ty TSL và các doanh nghiệp liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi tổng số 1.63 tỷ đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Vụ 1 – Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các bị can và đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc cấp phép, chỉ định các cơ sở kiểm nghiệm của Công ty TSL và Công ty Avatek, cũng như quy trình thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành liên quan (nếu có).

“Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiên quyết thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, đảm bảo tính răn đe và công bằng pháp luật” - Thiếu tướng Lê Văn Tân nhấn mạnh.