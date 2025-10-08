Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo giải chạy marathon để lừa đảo

Hoàng Dương
TPO - Thời gian gần đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Các đối tượng đã lập nhiều Fanpage giả mạo các giải thể thao, đặc biệt là giải chạy marathon, để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Điển hình là Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 23/11/2025, đã bị một số Fanpage giả mạo. Các trang này đăng tải thông tin tuyển người tham gia, kêu gọi đóng tiền mua BIB (số báo danh) để đăng ký. Trong khi đó, Ban Tổ chức khẳng định việc bán BIB chính thức chỉ được thực hiện thông qua website www.halongmarathon.com, không qua bất kỳ Fanpage trung gian nào.

Cơ quan Công an cảnh báo thủ đoạn giả mạo giải chạy Marathon.

Thủ đoạn của các đối tượng là tạo dựng Fanpage có tên gọi, hình ảnh, logo gần giống trang chính thức để đánh lừa người dùng. Sau đó, chúng dụ người quan tâm tham gia các nhóm chat trên Zalo hoặc Telegram, đưa ra những “nhiệm vụ” kèm lời hứa hoàn tiền và chia thưởng hấp dẫn.

Ban đầu, nạn nhân chỉ phải nộp vài trăm nghìn đồng cho phí đăng ký hoặc mua đồ. Tuy nhiên, các khoản tiền nhanh chóng bị đẩy lên mức hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Khi người bị hại muốn rút tiền, các đối tượng viện nhiều lý do như “sai cú pháp”, “chưa đủ điều kiện” để yêu cầu tiếp tục nộp tiền. Nhiều người đã bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Phòng An ninh chính trị nội bộ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ đăng ký tham gia giải chạy qua các kênh chính thức được Ban Tổ chức công bố; kiểm tra kỹ Fanpage để tránh nhầm lẫn với trang giả mạo. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ; không tham gia các nhóm chat từ những Fanpage đáng ngờ để làm “nhiệm vụ” chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Việc chia sẻ rộng rãi cảnh báo này sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

