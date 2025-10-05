Giả thông báo 'học bổng toàn phần' tại Nhật để lừa đảo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Một thông báo giả mạo Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) về chương trình giao lưu học bổng toàn phần tại Nhật Bản, với điều kiện sinh viên cần có số dư tối thiểu 250 triệu đồng trong tài khoản và gửi sao kê điện tử để được tham gia.

Trường Đại học Cửu Long mới đây nhận được các cuộc gọi của sinh viên hỏi về thông báo được cho của trường về Chương trình giao lưu sinh viên tại Nhật Bản, toàn bộ chi phí do phía bạn đài thọ.

Tuy nhiên, Trường Đại học Cửu Long khẳng định không có chương trình nào như thông báo trên, nên đã tiến hành các bước ngăn chặn phát hiện tin giả. Trường cũng đề nghị sinh viên không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị lừa đảo.

Thông báo giả mạo.

Theo thông báo giả trên, Trường Đại học Cửu Long triển khai Chương trình giao lưu sinh viên tại Nhật Bản năm 2025, do Chính phủ Nhật Bản cấp các suất học bổng ngắn hạn, số lượng ứng viên sơ tuyển 100 suất, đại học 70 suất, cao đẳng 30 suất cho sinh viên Trường Đại học Cửu Long. Toàn bộ chi phí tham gia 3 tháng tại Nhật, đi lại, ăn ở... do phía bạn đài thọ.

Cũng theo thông báo, để tham gia chương trình, sinh viên phải nộp hồ sơ về trường, sao kê điện tử tài khoản tối thiểu 250 triệu đồng...

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cảnh báo sinh viên, phụ huynh cận trọng với các thông báo như trên để không bị lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo thường qua mạng xã hội thông báo, lôi kéo tập trung vào nhóm học sinh, sinh viên có mong muốn được du học, thực tập sinh, lao động tại nước ngoài. Sau đó tiến hành thu thập dữ liệu, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, hoặc có thể khống chế để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Vì vậy, sinh viên, phụ huynh, người dân cần tìm hiểu, kiểm chứng các thông tin, thông báo trên các website trường, qua kênh chính thức, liên hệ với trường, không dễ tin vào quảng cáo “học bổng toàn phần” quá hấp dẫn mà bị lừa đảo.

